麗珠萬聖節裝神還原《辛普森》美枝　芭莉絲希爾頓變身最性感月光仙子

文／妞新聞

一年一度讓眾人大鬧一波的萬聖節又來啦！在這個合情合理奇裝異服遊大街的日子，處處都是精心打扮的各種經典角色，而每年這個時候好萊塢明星們也都使出渾身解數認真打扮，今年當然也不例外，有金卡戴珊（Kim Kardashian）的魔形女、元祖千金芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）的月光仙子以及麗珠（Lizzo）神還原的《辛普森家庭》的「美枝」，還有更多精彩萬聖節裝扮快往下看！

好萊塢萬聖節名人變裝

1.芭莉絲希爾頓

▲芭莉絲希爾頓（圖／IG@Paris Hilton）

元祖千金芭莉絲希爾頓今年的萬聖節變身日本經典漫畫《美少女戰士》中的「月光仙子」登場，一頭金髮雙辮搭配改造過的中空蝴蝶結水手服，直接化身最性感水手戰士，不僅從頭到腳的裝備超到位，甚至連燕尾服蒙面俠都直接自己帶上！

2.金卡戴珊

▲金卡戴珊（圖／IG@Kim Kardashian）

砸錢不手軟的金卡戴珊在今年的萬聖節則是直接化身超級英雄電影《X戰警》中的魔形女登場，這身變裝可以說是無懈可擊，深藍色緊身衣搭配All back的紅髮造型及黃色眼球，連魔形女身上會出現的突起紋路細節都沒有落下，活脫脫是從螢幕裡走出來的一樣。

3.麗珠Lizzo

https://www.instagram.com/p/CkUMlVwOaF6



https://www.instagram.com/p/CkTvKo7Oke9



超級新人麗珠則是打扮成了美國動畫《辛普森家庭》中的媽媽「美枝」，不僅把全身塗成「辛普森黃」，連動畫中的眼妝以及那一頭高聳的「藍色柱狀」髮型都神還原，可愛的她還在個人Instagram上對嘴了一段美枝的配音，還原度也是超級高！

4.坎達兒珍娜

▲坎達兒珍娜（圖／IG@Kendall Jenner）

卡戴珊家族之一的超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）在今年萬聖節為大家帶來了《玩具總動員》中的女牛仔「翠絲」，擁有超好身材的她當然也沒有因為這身長袖長褲的女牛仔裝扮阻擋她的性感，短版的上衣露出腹肌線條之外，轉身一看搭配的是Q彈屁股蛋，直接讓翠絲變身性感辣妹～

5.瑞貝爾威爾森

▲瑞貝爾威爾森（圖／IG@Rebel Wilson）

近年瘦身有成已經不胖了的「胖艾咪」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），今年萬聖節一連換上了兩款不同的變裝造型，可以說是參與度超高！先是與朋友們組團打扮成了「粉紅芭比」團體之外，還合體了現任女友Ramona Agruma打扮成經典恐怖電影《鬼店》中的雙胞胎組合現身，誠意十足！

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