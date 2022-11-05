賴床專業戶必看！學會6招「無痛早起」　睡得飽還能事半功倍

實習記者黃麗頻／綜合報導

「早起」對許多人來說，說則容易做則難，尤其冬天又更加困難；想要鬧鐘一響，不求清醒，只求5秒內就下床嗎？謹記6招「無痛起床法」，輕鬆早起無負擔，不再被困在床上，做事還能事半功倍！

＃把鬧鐘放在遠處

你是不是有過鬧鐘響起時，關掉繼續睡的經歷，鬧鐘放在床頭簡直是一道「送命題」！因為鬧鐘可能不只設一個，這會產生關掉毫無負擔的心理狀態，與其把鬧鐘當床頭擺設，不如將鬧鐘放在手勾不到的地方，讓它持續響起、提醒你，直到你受不了就會起床。

▲許多人會把鬧鐘放在床頭。（示意圖／取自pexels，下同）

＃睡醒別碰手機

起床後第一件事，千萬不要碰手機！你是否常常睡醒，克服重重困難準備起床的時候，結果卻敗在手機上，起床時間就被無限期拖延了。若是用手機當成鬧鐘，一定要盡快關掉，因為社群網路會不斷吸引你，讓你虛擲掉好不容易的寶貴時間。

＃找到支撐自己早起的信念

俗話說：「叫醒我們的不是鬧鐘，而是夢想。」早起不是絕對目的，早點起床後知道要做什麼，才能支撐自己走得遠。比如，早起是為了運動、閱讀、讀書等，找到支撐你早起的信念，讓早起成為一件有意義的事情，否則遲早會因為它毫無意義而放棄。

＃看透睡眠的底層規律

有時候睡得越多反而越睏、越起不來，其實，睡眠是有周期的，我們必須遵循它的周期，才能做到無痛早起。根據研究發現，人在睡眠後的3小時、4.5小時、6小時以及7小時，這幾個節點醒來會充滿活力、感到神清氣爽，所以，可以選擇在這幾個節點設置鬧鐘，幫助我們無痛早起。

＃早睡自然早起

要想早起就必須早睡，早睡自然就會早起。這個是最簡單的道理，因為睡夠了時長，我們自然就會醒來，根據研究顯示，成年人的科學睡眠時間為6-8小時。如果晚上10點入睡，那麼早上6點就會起得來，所以，早睡自然有它的必要性。

＃早起會讓人事半功倍

人體會在早晨7點左右分泌讓人精力充沛的荷爾蒙，在這個時間點，不管學習還是工作，都能高度集中記憶力，效率極高、事半功倍。與其將這段時間花費在睡眠上，不如好好利用早晨7點鐘，不過也不要為了早起，犧牲寶貴的睡眠時間，還是要以休息足夠為主。

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