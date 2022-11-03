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Max Mara「4款經典大衣」細節揭秘！　俐落翻領、衣長120公分怎麼穿都好看

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記者鮑璿安／台北報導

秋冬正是Max Mara大衣的季節，品牌帶來全新廣告大片，由超模們一次為大家展示四款經典大衣101801、Manuela、Ludmilla 與 Teddy，不論何種風格都能夠輕鬆駕馭，而品牌大衣的魅力就藏在剪裁中，才能夠熱賣40年都不過時。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲奎因摩拉身著品牌經典 101801 大衣 。（圖／品牌提供）

Max Mara本季全新廣告大片以包容與普適為主旨，主張不同身材、膚色與年齡的多元女性皆可穿上經典大衣。模特兒新秀奎因摩拉(Quinn Mora) 身著品牌最火紅的101801 大衣，這款誕生於1981年的120公分長大衣，由當時的設計師Anne-Marie Beretta打造，以無收腰細節、寬大的翻領輪廓為主打特色，橫跨數十年依然經典。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲崔素羅（Sora Choi）演繹的 Manuela 繫帶大衣 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲波蘭超模瑪高莎貝拉（Malgosia Bela）穿上 Ludmilla 大衣。（圖／品牌提供）

此外，韓國超模崔素羅（Sora Choi）演繹的 Manuela 大衣，則是一款繫帶大衣，可選擇綁起塑造腰身線條，豐富都會感；波蘭超模瑪高莎貝拉（Malgosia Bela）穿上 Ludmilla 大衣，有鮮明的傘狀A字輪廓，可想而知行走時的靈動效果。最後登場的是擁有繭型外觀、毛茸茸觸感的Teddy泰迪熊大衣，受到模特兒艾諾克艾（Anok Yai）詮釋，包裹上可愛外衣，同時彰顯了品牌大衣的剪裁多樣性，極簡風格才是永恆秘密。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲模特兒艾諾克艾（Anok Yai）詮釋Teddy泰迪熊大衣 。（圖／品牌提供）

而以羊絨聞名的義大利面奢侈品牌Loro Piana，秋冬最新Cocooning 系列主要以居家生活展開，經典喀什米爾材質的 Ajour 吊帶裙、長褲和短褲，可與短版上衣、吊帶背心、長版針織衫、連帽上衣和高領毛衣進行混搭。羅紋布料為針織衫、短褲、襪子，從蕎麥色（Kasha）到雪白色（White Snow），寧靜優雅豐富日常選擇。

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Cocooning 系列主要以居家生活展開 ，經典喀什米爾材質、羅紋布料打造舒適感受。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Max Mara, 大衣, 101801, Manuela, Ludmilla , Teddy

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