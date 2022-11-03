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世足賽精品出籠　戴HUBLOT智能錶秀支持隊伍

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▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲HUBLOT大使、足球名將穆巴佩戴Big Bang e 2022 FIFA 世足腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2022年FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup 2022™）將於20日在卡達登場，連續第4屆擔任官方計時的HUBLOT（宇舶）於開賽前發表全球限量1000只的Big Bang e 2022 FIFA 世足腕錶，以主辦國卡達國旗的紅色為主色調，配上44毫米拋光黑陶瓷錶殼展現運動美感，品牌大使、法國足球明星穆巴佩（Kylian Mbappé）穿著白襯衫搭配新錶，示範此款智能錶不是休閒裝扮或球賽限定，也能走入日常與正裝完美搭配。

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲全球限量1000只的HUBLOT Big Bang e 2022 FIFA世足腕錶，180,000元。

Big Bang e 2022 FIFA世足腕錶為HUBLOT第三代智慧錶，尺寸加大呈現高清螢幕，讓足球迷可一錶在手，掌握世足賽資訊。每場比賽開始前15分鐘，將呈現球隊陣容及球員資料，比賽開始後腕錶也進入比賽模式，錶盤外緣5個區間刻度分別代表上半場、下半場、每個半場的傷停補時以及中場休息，進球時螢幕將播放動畫與得分球員名字，若被罰紅、黃牌或罰球也會顯示，比賽中可通過錶冠滾動錶盤，重播精彩時刻；而外型除了依世足賽主辦國卡達國旗設計的紅色款，品牌還提供個性化設計，佩戴者可選擇32個參賽國代表色的面盤與錶帶，大秀支持的隊伍。

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang e 2022 FIFA世足腕錶提供個性化設計，可選擇採用32個不同參賽國家代表色的錶盤與錶帶。

2010年起開始為世足盃打造硬箱獎盃的LV（Louis Vuitton，路易威登），也為本屆賽事推出限定皮件，黑色 Taurillon皮革包款的圖紋猶如足球外觀， 款式包括Keepall 50、City Keepall、Discovery 背包等經典包款，可調式肩帶飾有黑色金屬配件，而包身上還飾有如足球聯盟徽章的皮革材質吊牌，上面印有白色的「Louis Vuitton」字樣，最特別的是大容量的Keepall 50 包款底下有5個保護性底釘，設計靈感源自足球鞋底的鞋釘；另有旅行包與萬用錢包兩款小皮件，滿足球迷的需求。

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲男模特兒（右）拎LV為本屆FIFA世足賽推出的Keepall Bandoulière 50 肩背行李包145,000元，City Keepall肩背包97,500元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲男模特兒背LV Discovery後背包，113,000元。

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關鍵字：

HUBLOT, LV

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