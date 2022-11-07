包・開箱／BALENCIAGA隱藏版「XX包」！俐落梯形＋BB標誌成為新目標

▲BALENCIAGA（巴黎世家）「XX」系列翻蓋包 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

夯包製造機BALENCIAGA（巴黎世家）總是能夠以前衛設計感打造個性化單品，除了被大家熟知的Le Cagole 肩下包、Hourglass沙漏包外，《ET FASHION》這次特別開箱「XX」系列翻蓋包，擁有梯形廓形加上BB Logo，預測將是下個爆紅款式！

▲BALENCIAGA秋季 22 系列廣告大片上呈現「XX」系列包款 。（圖／翻攝自官網）

早在BALENCIAGA秋季 22 系列廣告大片上就可以看到「XX」系列包款的身影，無性別的演繹方式，採用鮮明「上窄下寬」的梯形輪廓，輕而易舉打破了常規手提包的形狀，記憶點非常深刻。而中央並未放上品牌全稱，而是點綴了「BB Logo」並以銀色對稱形式呈現，低調之餘滿滿復古風情，完全是創意總監Demna所擅長的設計語言。

▲流線造型翻蓋，以磁釦開袋 。（圖／翻攝自官網）

此外，流線化的翻蓋細節恰好呼應了包款底部廓形，透過磁吸輕鬆開包，使用上相當順手便利。不同於一般小廢包，「XX」系列可置入不少隨身物品，容量非常貼心，同時搭配可拆卸肩帶，無論是斜背或是肩背於腋下，都是街頭亮點。進而也為大家帶來了仿鱷魚紋理皮質、繽紛色彩的單色款式，以及銀色閃片款式。

▲XX MEDIUM 中款翻蓋包 。（圖／翻攝自官網）

▲XX 系列hobo bag流浪包款式（右）。（圖／記者鮑璿安攝）

XX 系列提供3大尺寸，加入了hobo bag流浪包款式，少了翻蓋元素仍延續優雅的BB Logo，包款整體輪廓更為修長，隨著長肩帶背於腰間，與小款時尚感截然不同，若想入手一款百搭手提包，別忘記BALENCIAGA XX 。

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