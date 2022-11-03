許瑋甯俐落褲裝撞衫迪麗熱巴　網罕見不論輸贏狂讚：女神都美

記者王則絲／台北報導

許瑋甯近期Netflix新劇《她和她的她》掀起劇迷們熱烈討論，日前她出席新劇上線記者會時，穿著一身斜肩黑色連身褲裝亮相，襯托她雪白的肌膚，十分美豔動人，巧合的是，大陸女星迪麗熱巴日前也在代言活動上選穿了同一套造型的白色款式，今回許瑋甯和迪麗熱巴兩人跨海撞衫，難得是讓網友們不論輸贏，紛紛讚：「兩位女神都美。」

▲許瑋甯以俐落率性的連身褲裝出席戲劇記者會。（圖／記者林敬旻攝）



許瑋甯與賈靜雯、吳慷仁等人主演的懸疑戲劇《她和她的她》，在上線後獲得廣大的迴響與討論度，日前於該劇的上線記者會上，許瑋甯選以一襲NICOLE BY NF的黑色斜肩連身褲裝亮相，斜肩上方綴有閃亮水鑽滾邊，面料服貼身形流瀉而下，營造俐落的態度，此外，深色尤其襯托許瑋甯雪白的肌膚，整體端莊素雅，卻不失女人味，十分漂亮動人。

▲迪麗熱巴穿著許瑋甯同款白色造型，營造不同氛圍。（圖／翻攝自微博）



擁有驚人時尚資源的迪麗熱巴，日前在出席代言品牌活動時，也選到了與許瑋甯同一套服裝，不過她選擇的是白色的款式，兩個人穿出完全不同的風格，由別於許瑋甯帶點強烈氣場的帥氣，迪麗熱巴更多的是一分優雅與仙氣。對於這回許瑋甯與迪麗熱巴兩人演繹同款造型，網友們罕見是不論輸贏，大讚：「女神都美」、「兩位一起誇」、「很少同款難分伯仲」、「身材都太好了」、「許瑋甯從頭美到腳」、「迪麗熱巴TOP。」

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