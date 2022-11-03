Dior幸運符碼多更多　層次項鍊活潑、鈴蘭耳環可愛取勝

▲英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮佩戴Dior Rose des Vents 黃K金彩寶鑽石多層次項鍊，2,300,000元。（圖／Dior提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Dior創辦人迪奧先生在法國諾曼第Granville一座面海別墅度過童年，是他一生最美好的回憶，宅邸的名字航海術語「Rhumbs」、羅盤與星星的裝飾，都被他視為幸運符碼。2015年珠寶創意總監Victoire de Castellane以此為靈感，創作Rose des Vents 珠寶系列，雙面皆美的圓章設計大受歡迎，近日品牌再豐富此系列，由英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）示範16個羅盤玫瑰造型墜飾的多層次項鍊，繽紛色彩展現年輕活力。

▲卡拉迪樂芬妮戴Dior Rose des Vents Rose Celeste黃K金彩寶鑽石雙圈耳環 650,000元，黃K金長太陽項鍊305,000元。

新款Rose des Vents系列除了由大小不一的16個羅盤玫瑰造型構成多層次項鍊，還推出可配搭成套的垂墜長耳環與雙圈長耳環；Rose Céleste 則以微笑太陽與沈睡月亮圖案為主角，呈現於直徑 25 mm 的圓章吊墜上；而迪奧先生在服裝秀當天習慣將鈴蘭花縫入禮服裙襬，足見他對此幸運元素的喜愛，這回也運用在珠寶設計之中，推出可單邊佩戴的鈴蘭花耳環，以及集合雙心、骷髏頭、羅盤玫瑰、蜜蜂、鈴蘭等圖案的Rose des Vents黃K金鑽石珍珠母貝圓章手鍊與項鍊。

▲Dior Rose des Vents黃K金鑽石珍珠母貝圓章手鍊（左）360,000元，黃K金鑽石珍珠母貝鈴蘭花耳環69,000元。



精緻小花設計也出現在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）新作，1920年代問世的Fleurette系列近日發表新尺寸，換上直徑8.8毫米、7顆總重約0.73克拉的美鑽互相緊貼，由於品牌只選用成色為D、E或F級、淨度達IF至VVS2級美鑽，因此一朵朵小花雖然小巧秀氣卻極為耀眼，共有單朵花與5朵花鑽石項鍊、耳環與戒指款式，為日常百搭的設計。

▲梵克雅寶Fleurette 18K白K金鑲鑽吊墜，303,000元。（圖／翻攝梵克雅寶IG，以下同）





▲梵克雅寶Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，424,000元。

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