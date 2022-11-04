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5款「大容量精品包」推薦！LV Capucines值得投資、雙T印花超優雅

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實習記者黃麗頻／綜合報導

儘管小包當道，大包開始洄游潮，然而選購包款時，與其入手一堆「中看不中用」的精品包，不如投資實用性較高的包款，當然包包的容量、搭配性也會成為考慮的因素之一；不過要找到命中註定的「那顆包」不是那麼容易，以下精選5款實用性高又兼具美感的精品包，快來看看有沒有你鍾意的款式！

＃GIVENCHY G-Hobo

▲GIVENCHY,LV,TORY BURCH,JIMMY CHOO,DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY G-Hobo，價格電洽。（圖／品牌提供）

2022秋冬系列，GIVENCHY推出全新手袋「G-Hobo」，從經典Cut-Out包款演變而成，極具個性的外觀立馬造成轟動，視覺強烈的V型剪裁，及G-Lock鎖扣的點綴，極具柔軟且流暢的外觀，以粒面革或蟒蛇皮等珍貴皮革打造，搭配麂皮內裡與背帶，一展品牌的率性優雅；內層擁有超大容量、方便又實用，輕鬆肩揹就能出門，無論身在何處，都能讓人眼睛為之一亮。

＃Louis Vuitton Capucines手袋

▲GIVENCHY,LV,TORY BURCH,JIMMY CHOO,DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton Capucines手袋，NT$213,000起。（圖／品牌提供）

說到LV的經典包款，Capucines系列絕對是王牌之一，更是許多明星人手一顆的爆款；外型簡約耐看，融合了傳統與現代兩個世代，呈現出富饒有趣的設計感，該系列還加入雋永優雅的概念，利用基本對比配色，展現出低調迷人之處，更運用行李硬箱的技術，卻也不忘輕巧的特性，加上手提肩揹兩用的功能，無論日常還是正式場合都可以靈活搭配，難怪被譽為「LV最值得投資的包款！」

＃TORY BURCH T Monogram Embossed Tote

▲GIVENCHY,LV,TORY BURCH,JIMMY CHOO,DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH T Monogram Embossed Tote，NT$25,900。（圖／品牌提供）

TORY BURCH在2022秋冬推出T Monogram系列全新包款「Embossed Tote雙面托特包」，該包包採用光滑皮革製作搭配人造麂皮，對比雙色設計包款，兩面設計能隨興轉換風格；與其他托特包不同的是，Embossed Tote的肩背帶設計成可調整式，能符合各種身高的人來使用，側邊的鈕扣設計使包包能更方便開關，也具有安全性，整體線條簡潔卻精緻細膩，大容量的空間，更成就這款包包集優雅與實用於一身。

＃JIMMY CHOO DIAMOND SOFT HOBO

▲GIVENCHY,LV,TORY BURCH,JIMMY CHOO,DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO DIAMOND SOFT HOBO。（圖／品牌提供）

靈感來自動漫小說的英雄形象，脫離現實、放縱慾望，JIMMY CHOO以典型的女性化架構，創造出堅強且充滿力量的「DIAMOND SOFT HOBO」；透過柔軟皮革的皺褶，創造出光線通過珠寶折射的概念，並賦予從日到夜的實用功能，寬大的手拿包，裝上切面黃銅框架和菱形棱柱形扣飾，搭配DIAMOND CHAIN強調設計感，將鑽石脆弱又堅強的本質發揮得淋漓盡致，也是品牌最不可或缺的精神理念，更讓DIAMOND SOFT HOBO包款體現出正式、休閒及優雅為一體的形象。

＃DELVAUX Pin Swing手袋

▲GIVENCHY,LV,TORY BURCH,JIMMY CHOO,DELVAUX。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Pin Swing手袋，NT$93,600。（圖／品牌提供）

誕生於1972年的Pin系列手袋，在面世50周年之際，品牌再度推出新成員「Pin Swing手袋」，除了象徵Pin系列的生生不息與精神不斷，以Taurillon Soft柔軟小牛皮精心打造率性輪廓，進而傳達自由不羈的不敗靈魂；該包款擁有多功能雙肩帶，既可單肩背作為當今流行的腋下包，亦可當成方便的斜背包；保留獨特的弧形打孔底部，創造極其輕盈、無內襯的全能特性，小巧精緻卻非常實用，是優雅人生中的完美夥伴。

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關鍵字：

精品, LV, GIVENCHY, LV, TORYBURCH, JIMMYCHOO, DELVAUX, 2022必買, 2022秋冬

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