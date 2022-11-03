喬治傑生花器可當冷水壺！　日籍設計大師出手外型功能都出色

▲喬治傑生NENDO 設計師聯名系列鏡面手工拋光不鏽鋼花瓶（右起）6,300元，大型款花瓶10,900元，中型款花瓶8,400元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）以北歐極約風格著稱，遇上以極簡主義的日本設計大師佐藤大（Oki Sato），催生出NENDO設計師聯名系列生活精品，顛覆大眾對燭台與花器造型的印象，以流暢優美的線條展現建築般的線條，靈感源自大自然中的流水，花瓶完美詮釋流水匯聚、擴散與流動三種狀態，成為居家空間最美的風景。

▲喬治傑生NENDO 設計師聯名系列鏡面手工拋光不鏽鋼燭台小型款（右起）4,200元，大型款燭台6,300元，小型款花瓶6,300元，茶燭2,100元。

在家具設計界享譽國際的佐藤大，作品深受大自然啟發，此次他開設的NENDO設計事務所與喬治傑生攜手，共同創作鏽鋼材質打造的NENDO系列花器，造型為三段式的深淺結構，並採單側開放式的開口設計，讓花器亦可作為冷水壺使用；同系列鏡面拋光不銹鋼燭台則有長柱型兩種尺寸，以及小巧的茶燭共3種款式。

▲Tiffany & Co. x Andy Warhol系列一套六件的飾品碟套組，重現普普藝術大師安迪沃荷為品牌繪製的一系列聖誕卡圖案。（圖／翻攝Tiffany官網）

美國珠寶品牌Tiffany & Co.家居用品系列也不乏知名設計師作品，近日讓人眼睛為之一亮的作品，是迎接聖誕節來臨的Tiffany & Co. x Andy Warhol系列一套六件的飾品碟套組，於骨瓷盤上重現普普藝術大師安迪沃荷1957年至1962年受Tiffany委託繪製的節日賀卡，以水彩風格展現星星、裝飾品及冬青製成的鞋履等圖案，盤子邊緣手繪金色，洋溢節慶氣息。

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