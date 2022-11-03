奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

▲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯成為浪琴最新優雅大使，戴Master系列月相錶入鏡。（圖／翻攝Longines IG）

記者陳雅韻／台北報導

32歲的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）作風向來低調，沒有開設官方的IG帳號，粉絲只能從公開的演藝活動或品牌代言了解她的動態，最新消息是她擒下瑞士名錶浪琴表（Longines）代言，與另一位奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）並列優雅大使，有雙影后坐鎮，浪琴表家族星光熠熠。

▲同為奧斯卡影后的凱特溫絲蕾擔任浪琴表大使多年。（圖／翻攝Longines IG）

珍妮佛勞倫斯2019年閃嫁大6歲的畫廊藝術總監庫奇馬洛尼（Cooke Maroney），今年2月兩人升格當爸媽，她一如既往保護家庭與隱私，未在第一時間公布小孩的性別與名字，直到她登上《VOGUE》10月號封面才透露是男寶寶。她產後半年旋即投入新電影拍攝，而搶奶粉錢不手軟，代言活動也同步進行，成為今年歡慶190周年浪琴表的最新優雅大使，她佩戴Master系列時標鑲鑽並搭配紅色錶帶的月相錶拍攝首波形象照，相當搶眼。

▲積家新任大使易烊千璽佩戴全新Reverso Tribute Calendar翻轉系列日曆腕錶玫瑰金款拍攝首波形象照。（圖／積家提供，以下同）

積極貼近年輕世代的積家（Jaeger-LeCoultre），則邀請大陸男星易烊千璽擔任新任全球品牌大使，5歲出道的他近來演藝成就亮眼，兩度獲大陸電影金雞獎提名，他主演的電影《少年的你》更獲2021年奧斯卡最佳國際影片獎提名，已獲得大眾電影百花獎最佳新人和香港電影金像獎最佳新演員兩項殊榮，品牌相中他的高人氣，由他在第一波宣傳照中展示全新Reverso Tribute Calendar翻轉系列日曆腕錶玫瑰金款，迷人極了。

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