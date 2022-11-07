韓國「網美鍋」3件組下殺4990元　蜜桃粉色不挑爐具，煮飯都有好心情

文／C編

一般鍋具通常都是採用不鏽鋼或是不沾的鐵氟龍材質製作，不是灰色就是鐵黑，讓人做菜都沒了慾望，「Her森森」推出韓國「NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組」，竟然是絕美的蜜桃粉紅色，甚至因此被譽為「網美鍋」，而且從原價12340元、下殺到4990元，等於一個鍋才1663元，顏值顧滿、價格也漂亮。

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▲NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組，原價12340元、特價4990元，點我購買。



每天煮三餐已經夠累，看到那些黑漆漆的鍋具，更是提不起想要好好煮一頓的心情，但美美的鍋具就不一樣了，不但煮起來輕鬆快樂，清潔時也能有好心情。這次引進的FIKA鍋具組，有讓人愉悅的高顏值，不僅內裡跟外層都是可愛蜜桃粉色，連手把也是木頭材質，防燙又有質感，光是放著就很美觀，讓廚房跟著增色了不少。

外型亮眼，FIKA的材質也相當厲害，外層採用天然陶瓷塗層製成，不容易剝落、產生有害氣體，耐用度也較佳，而且適用於各種爐具，像是瓦斯爐、電爐、電磁爐、鹵素爐等等，加上恆熱性效果好，也容易清潔，洗起來完全不費力。

NEOFLAM是來自韓國品牌，這次三鍋組的搭配是22公分湯鍋（附鍋蓋）、26公分炒鍋和28公分平底鍋，非常家庭使用，不僅可以在家裡烹飪，帶去露營也有高顏值，煮起飯來心情更愉悅。

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▲NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組，原價12340元、特價4990元，點我購買。



「Her森森」推出「NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組」，原價12340元、特價4990元，這幾款鍋具，同時可以應付常見的煎、煮、炒、炸等烹飪方式，而且可以同時使用、一次做出多道料理，是廚房裡的最佳幫手。