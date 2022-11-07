fb ig video ETtoday search mobile

韓國「網美鍋」3件組下殺4990元　蜜桃粉色不挑爐具，煮飯都有好心情

>

文／C編

一般鍋具通常都是採用不鏽鋼或是不沾的鐵氟龍材質製作，不是灰色就是鐵黑，讓人做菜都沒了慾望，「Her森森」推出韓國「NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組」，竟然是絕美的蜜桃粉紅色，甚至因此被譽為「網美鍋」，而且從原價12340元、下殺到4990元，等於一個鍋才1663元，顏值顧滿、價格也漂亮。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲NEOFLAM,FIKA,平底鍋,湯鍋,炒鍋,鍋子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組，原價12340元、特價4990元，點我購買

每天煮三餐已經夠累，看到那些黑漆漆的鍋具，更是提不起想要好好煮一頓的心情，但美美的鍋具就不一樣了，不但煮起來輕鬆快樂，清潔時也能有好心情。這次引進的FIKA鍋具組，有讓人愉悅的高顏值，不僅內裡跟外層都是可愛蜜桃粉色，連手把也是木頭材質，防燙又有質感，光是放著就很美觀，讓廚房跟著增色了不少。

外型亮眼，FIKA的材質也相當厲害，外層採用天然陶瓷塗層製成，不容易剝落、產生有害氣體，耐用度也較佳，而且適用於各種爐具，像是瓦斯爐、電爐、電磁爐、鹵素爐等等，加上恆熱性效果好，也容易清潔，洗起來完全不費力。

NEOFLAM是來自韓國品牌，這次三鍋組的搭配是22公分湯鍋（附鍋蓋）、26公分炒鍋和28公分平底鍋，非常家庭使用，不僅可以在家裡烹飪，帶去露營也有高顏值，煮起飯來心情更愉悅。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲NEOFLAM,FIKA,平底鍋,湯鍋,炒鍋,鍋子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組，原價12340元、特價4990元，點我購買

「Her森森」推出「NEOFLAM FIKA鑄造三鍋組」，原價12340元、特價4990元，這幾款鍋具，同時可以應付常見的煎、煮、炒、炸等烹飪方式，而且可以同時使用、一次做出多道料理，是廚房裡的最佳幫手。

關鍵字：

NEOFLAM, FIKA, 平底鍋, 湯鍋, 炒鍋, 鍋子, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面