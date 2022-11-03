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最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有

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記者李薇／台北報導

電商購物節1111就要登場，已經有不少品牌都開始做準備，其中，美妝保養更是推出不少超划算的優惠組合，下殺程度不輸週年慶，有些品牌則是推出限定單品，絕美的包裝從11月1日開始發售，賣完就不會再有，當然要揪親朋好友一起買到爆！

＃嬌蘭 金緻平衡美肌組，優惠價6507元

▲雪花秀,YSL,嬌蘭,凡士林,愛康,唯有機,資生堂,東京櫃,理膚寶水,。（圖／品牌提供）

周年慶沒有搶到的人，這次要守刀下單了！嬌蘭在11月9日推出金緻平衡美肌組，直接把「養膚神器」皇家蜂王乳平衡油3G 30ml、「美肌濾鏡」24K純金光透精華粉底 1N直接帶回家，再送這對CP的小ml數試用禮各3支，再拿花草水語淡香水 7.5ml，簡直有夠划算。

＃雪花秀 白瓷限定養膚寵粉組，優惠價4680元

▲雪花秀,YSL,嬌蘭,凡士林,愛康,唯有機,資生堂,東京櫃,理膚寶水,。（圖／品牌提供）

雪花秀在9月宣布與BLACKPINK成員ROSÉ合作之後，馬上把經典明星商品潤燥養膚精華，推出全新的白瓷限定版，絕美的仙氣質感，真的會讓人超想擁有，現在只要買120ml，就直接送潤燥養膚精華30ml、8ml*3和黑金環保捲捲包一組。

＃YSL 情挑雙唇組，優惠價2940元

▲雪花秀,YSL,嬌蘭,凡士林,愛康,唯有機,資生堂,東京櫃,理膚寶水,。（圖／品牌提供）

YSL的唇膏一直都是很多女孩心中的夢幻逸品，只要有它，走路都有風，這次推出超狂的組合，只要任選二款唇膏，就可以拿超熱賣的小包裝慾望巴黎淡香精7.5ML，還有一支精巧唇膏，真的是隨便補貨都有好康可以拿。當然這次絲絨煙管唇膏也推出縱情自我系列全新4色，運用率性線條裝飾唇膏設計，展現出極致奢華的藝術。

＃資生堂東京櫃 怡麗絲爾時控美肌組，優惠價1800元

▲雪花秀,YSL,嬌蘭,凡士林,愛康,唯有機,資生堂,東京櫃,理膚寶水,。（圖／品牌提供）

可以說是膠原蛋白專家的怡麗絲爾，總是利用最高科技，讓女性肌膚保持年輕活力，這次推出的時控美肌組，只要購買彈潤時控精粹，直接送明星商品彈潤多效美肌乳SP+ 35ml，滿滿膠原蛋白注入肌膚，想老都很難。

＃理膚寶水 B5修復奇肌寶盒，優惠價2460元

▲雪花秀,YSL,嬌蘭,凡士林,愛康,唯有機,資生堂,東京櫃,理膚寶水,。（圖／品牌提供）

理膚寶水在10月才剛剛推出的全新B5全面修復霜，首上市就加入雙11檔期，只要購買100ml大容量款，搭配B5瞬效全面修復精華30ml，就送多容安舒緩保濕化妝水200ml，等於一組就可以完成全臉保養，而且通通都是明星商品，再也不怕肌膚狀態失衡。

＃后 重生秘帖加量組（限量150組），優惠價4680元

▲BOBBI BROWN,倩碧,后,shu uemura,。（圖／品牌提供）

LG集團旗下的頂級保養品牌后擁有眾多粉絲喜愛，其中，重生秘帖更是用過立刻就有感的單品，這次推出買30ml正貨送4ml*11瓶，直接送得比買得還要多，超狂，還可以列入滿額折抵、滿額贈累計，抽無葉片循環扇、美型電烤盤、英國Wedgwood杯盤組等，有夠超值。

＃Bobbi Brown 維他命家族集合組，優惠價3060元

▲BOBBI BROWN,倩碧,后,shu uemura,。（圖／品牌提供）

Bobbi Brown不只是彩妝有名，資深美妝粉絲都知道，它們家的保養品更是讓妝容更美麗的聖品，尤其是維他命乳霜，清爽不油膩的質地，簡直好用到爆，這次推出買維他命乳霜50ml＋15ml送維他命乳霜15ml*2＋7ml*2，秋冬保養一組搞定。

＃shu uemura 超定妝噴霧1＋1組，優惠價2340元

▲BOBBI BROWN,倩碧,后,shu uemura,。（圖／品牌提供）

在還要持續戴口上、又需要上妝的時刻，shu uemura家的定妝噴霧可以說是必備單品，這次推出買兩支正貨，送柚子精萃潔顏油15ml*2、無極限光澤粉底 色號664 5ml*2、無極限保濕妝前乳10ml 紫色*2，等於明星底妝、卸妝油也一起擁有。

＃倩碧 A醇激嫩雙星1＋1爆買組，優惠價2900元

▲BOBBI BROWN,倩碧,后,shu uemura,。（圖／品牌提供）

倩碧的A醇使用起來一點都不會過於刺激，但是對肌膚的抗老效果又很好，真的是非常值得投資的單品，這次推出買天才激光修護煥膚精華30ml，送天才激光超緊緻活膚霜15ml*2，想要撫平細紋、打造平滑質感肌膚，就靠這一組。

＃雅詩蘭黛 特潤修護夢幻組，優惠價2950元

▲雅詩蘭黛,伊麗莎白雅頓,benefit,KRYOLAN,歌劇魅影,ELEMIS,東森自然美,。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛的小棕瓶當然是雙11不能錯過的組合，這次以特潤超導全方位修護露30ml、贈同款15ml*2，簡直就是買一送一，消費滿額1111元，還送超粉嫩的愛心手拿鏡，消費滿8111元就可擁有全套「千金小姐豪可愛組」，從化妝箱、隨行杯、愛心美妝蛋、愛心手拿鏡、髮夾通通有，超夢幻。

＃伊麗莎白雅頓 超進化黃金導航膠囊買一送一，優惠價3650元

▲雅詩蘭黛,伊麗莎白雅頓,benefit,KRYOLAN,歌劇魅影,ELEMIS,東森自然美,。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓最熱賣的超進化黃金導航膠囊，一顆就有感，讓肌膚緊實彈力通通提升，從11月3日至11月16日，更是推出買一送一的活動，直接2組60顆黃金膠囊帶回家，每天晚間一顆奢侈塗抹在臉部肌膚，想變老簡直比登天難。

＃Kiehl’s 保濕超持久到發瘋組，優惠價1500元

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

提到冬季，Kiehl’s家最適合的單品絕對就是冰河醣蛋白保濕霜，這次以正貨50ml搭配7ml小瓶裝3瓶，還有金盞花植物精華化妝水40ml，一組就可以把經典保養通通帶回家，非常適合秋冬乾肌的女孩們入手。

＃GIORGIO ARMANI亞曼尼 唇彩買2送2

▲Kiehl’s,契爾氏,蘭蔻,GIORGIO ARMANI,BE@RBRICK,AGILE COSMETICS PROJECT,JAN DAN,簡單,保養,雙11,光棍節。（圖／品牌提供）

亞曼尼在11月1日起推出唇彩任選2件，送迷你唇萃＃400、＃415的買2送2活動，在當天也推出全新的米蘭限定版系列唇彩，唇萃跟唇膏的兩大熱賣色#206紅棕玫瑰、#405緋紅禮帽，都換上金色大理石紋路設計，看起來典雅又精緻，身為粉絲當然要收藏。

＃LANCÔME X BE@RBRICK 聯名開賣

▲d program,資生堂,noii noii,LANCÔME,BE@RBRICK,美神契約,飛天小女警,ORIGINS,CAFE!N,金馬59,KLOWER PANDOR,。（圖／品牌提供）

蘭蔻在今年與日本設計師赤司龍彥創立的BE@RBRICK合作，推出全新設計包裝的極光水、小黑瓶、柔霧小蠻腰唇膏等等，以白色基底搭配紅色字體的LANCÔME、玫瑰插畫跟萌萌愛心，讓系列單品充滿活潑可愛的新樣貌。

＃AGILE COSMETICS PROJECT 植萃全能明星組，優惠價6800元

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來自日本東京代官山的保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT（ACP），以天然有效的植感品牌深受很多粉絲喜愛，這次在台灣也推出優惠組合，經典的白油30ml、時鐘基因精華液30ml、肌能水115ml，再送白油、時鐘基因精華液、洗新革面潔顏凍迷你組加白玉刮痧板，等於一組就可以完成日常保養，非常實用方便。

＃benefit 嘖嘖稱齊毛孔隱形露 粉紅魔法限定版*3，優惠價2960元

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benefit除了眉筆是熱賣的經典商品之外，毛孔隱形露也是很多美妝YouTuber不能離開它的神級單品，這次推出限定版組合，一次3瓶，相當於一瓶約987元，消費滿1111元再贈明星小眉筆，優惠折扣不比周年慶還差。

＃KRYOLAN歌劇魅影 光影塑型三效粉霜

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彩妝品牌KRYOLAN歌劇魅影旗下的光影塑型三效粉霜，擁有極高遮瑕力以及潤澤感，遮瑕疵、當底妝都好實用，默默賣翻天，因應雙11更是推出買它就送11件旅行組，包含：龍血保濕精華凝霜1ml*2、龍血保濕眼凝霜1ml*1、凝水粉妝慕絲5ml*1、造型三角海棉（6入），所有好禮一次帶回家。

＃ELEMIS 名人最愛奢寵身體組，優惠價3700元

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來自英國倫敦的ELEMIS以天然植萃香芬保養，療癒少女的心，除了卸妝膏是經典必買之外，日本山茶花身體潤膚油更是低調卻超好用的身體保養，連「王美」王思佳都大推的滋養單品，怎能錯過，兩瓶100ml加上大溪地雞蛋花身體潤膚乳50ml*3、大溪地雞蛋花身體油35ml，包準妳整個冬天全身都滑滑嫩嫩。

＃東森自然美 加111元面膜帶回家

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以護膚起家的東森自然美旗下擁有多種系列的保養單品，其中，BIO UP科美研算是很年輕的新品牌，推出的保養彩妝也以親民的價格、優秀的成分，受到很多粉絲歡迎，針對雙11活動，更是推出任一消費再加111元，就送「日本黃金麴酒粕微脂面膜」一盒（25ml／5片）。

＃JAN DAN簡單 玫瑰青春露升級版

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2016年以玫瑰青春露首發的簡單，在2022年又將明星商品全面提升，添加高濃度長效型玻尿酸、降低敏感因子，使用起來更加溫和又有效，並在10月31日直播開賣，只要下單就有機會抽Apple Air Pods、BRUNO電烤盤等獎品。

＃唯有機 OUI ORGANIC玫瑰精萃煥顏保濕面膜35入，優惠價3211元

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王心凌親自點名愛用的OUI ORGANIC玫瑰精萃煥顏保濕面膜，這次在雙11也有優惠下殺，35片才3211元，平均一片才92元，比很多醫美開架面膜還要便宜，天然成分高達98%，不僅可以為肌膚深度補水保濕，連敏感肌都能安心使用，當然要囤。

＃愛康 3包下殺99元

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身為女性最愛的涼感衛生棉品牌，愛康在雙11祭出全年最殺優惠，從11月7日開始，經典日用、夜用3入組下殺99元，現省66元，只要在官網訂單消費滿2500元，就有機會抽中台北到峇里島、長灘島、新加坡、胡志明市、曼谷等來回機票各一名，想出國就拼一把。

＃凡士林 身體乳買一送一

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9月底剛剛上市的「PRO DERMA 全能精華身體乳」，在雙11立刻加入戰局，包括：菸鹼醯胺 淨光無瑕精華身體乳、4D全能玻尿酸 浸潤修護精華身體乳和 5.5%果酸精華 煥膚調理精華身體乳，任選款式買一送一，凡下單登記就能抽Apple大禮包（iPhone 14 pro 128G＋iPad air 64G＋AirPods第3代）。

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