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圓臉適合的三種眉型！跟著趙露思、趙麗穎畫出顯瘦感　五官更精緻

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文／美人圈

很多圓臉型女孩在畫眉毛為了追求顯瘦，都會刻意描繪出角度鋒利的挑眉，不過視覺上會與臉型的幼態風格不協調，且跳脫出眉骨的走勢。以下帶來三種適合圓臉眉型以及對應的明星範本，只要依據面部特徵、對號入座，即可找到最適合自己的顯瘦眉型！

彎月眉適合臉型：短圓臉

趙今麥是典型的圓臉，臉頰圓潤飽滿，面部留白比較多，再加上五官上的圓鈍感較強，沒有太多的稜角感。選擇細長型的彎月眉搭配上圓圓的眼睛，笑起來就是甜美明媚的感覺，對於這種臉型來說彎月眉是加分的，可以將少女感發揮到極致，視覺上也有顯瘦的效果。

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

▲趙今麥（圖／微博@趙今麥工作室official，下同）

彎月眉描繪重點1：減少面部留白

首先眉毛要拉長，在視覺上有包住顴骨的感覺，可以填補側臉留白，顯臉更加小巧精緻。

彎月眉描繪重點2：在眉峰轉折弧度、顏色要柔和

根據眉骨的走勢微微上抬，若是太平整可能顯得五官更加圓鈍、不自然！除此之外顏色選擇也是很重要的，選擇自然的棕色調並且顯色度適中的眉彩，才會顯得氣質、輕盈，最後搭配上眉頭毛流感，更顯自然！

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

輕挑眉適合臉型：圓臉、圓方臉

趙麗穎雖然是圓臉型，不過在成功瘦身後，連同Baby Face也一併減去，臉型帶有稜角，微微帶點方臉的特徵，很適合拉長臉型的輕挑眉。微挑的眉峰減少了圓臉的頓感，對比前期的一字眉肉圓臉時期，現在的風格更加有大女主的氣場，清冷高貴，五官也更加精緻！

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

▲趙麗穎（圖／微博@杉杉來了、微博@趙麗穎工作室）

輕挑眉描繪重點1：眉峰弧度

眉峰角度雖然視覺上更顯瘦，但是與整體的風格不協調，且跳脫出眉骨的走勢。整體眉型趨於平緩，眉峰弧度是圓滑的，眉尾只需要微微上揚在下壓即可，面部會更加靈動輕盈。

輕挑眉描繪重點2：眉尾收細

眉尾拉長、收細，除了可以中和一下面部的鈍感，還能加強眉眼的存在感，忽視下庭缺陷。拉長後面中會形成倒三角輪廓，視覺上收窄下庭。

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

▲趙麗穎（圖／微博@趙麗穎工作室）

平彎眉適合臉型：長圓臉

趙露思就是標準的長圓臉型，不僅中庭較長，面部留白也多，是少女感十足的長相，而此款臉型特徵就適合平彎眉。平彎眉會弱化眉峰的存在，眉尾緩緩向下，有一種楚楚可憐的氛圍感，非常適合偏長的圓臉型，整體呈現出來的是幼態甜美的感覺。

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

▲趙露思（圖／微博@趙露思工作室，下同）

平彎眉描繪重點1：眉型加長

面部留白過多，非常需要通過拉長眉型來視覺上收窄臉型，但是她的眉骨較短且下垂，眉尾若是拉過長只會顯眉毛更垂，因此只需要適度的加長眉尾，再透過眉頭延長的方式，塑造出長眉型的效果。

平彎眉描繪重點2：平而彎

平不是指沒有眉峰的一字眉，而是通過眉尾下落來凸顯眉峰的存在。眉毛前段較平緩，將眉尾落筆在原生眉骨的上方。

平彎眉描繪重點3：線條柔和

眉毛強調柔柔的毛流感，虛化邊框，同時眉尾的收邊要圓鈍，符合整個臉部圓潤的曲線，也是打造少女感的一個重點！若是太過凸顯眉峰，看起來會較顯攻擊性。

圓臉女星眉型公開！詳解趙露思、趙麗穎「臉型特徵&適合眉型」，加碼新手必看畫眉重點

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 圓臉, 臉型, 眉型

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