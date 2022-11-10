回顧許瑋甯經典角色　《16個夏天》瑞瑞最讓人糾心、《紅衣》奪影后

實習記者黃麗頻／綜合報導

帶著Netflix影集《她和她的她》回歸的許瑋甯，這次挑戰一個罹患解離症的角色，精湛的演技獲得滿堂彩，再次證明「實力派演員」的封號；而出道至今，許瑋甯也累積了不少膾炙人口的作品，從《下一站，幸福》的何以茜到《當男人戀愛時》的吳浩婷，一起來回顧許瑋甯的作品吧！

＃《下一站，幸福》何以茜

2009年，家家戶戶總會不約而同響起《下一站，幸福》的主題曲，作為當時台灣偶像劇少數的「白月光」，那時候的女二基本上都會帶點「腹黑屬性」，何以茜卻是平易近人、聰明又善良，為了光晞的幸福，而甘願犧牲自己，放手並成全；即便因為混血兒的五官，時常出演千金小姐等配角，不過，許瑋甯將何以茜對任光晞複雜、痛心的感情，詮釋得相當到位，更被封為「最讓人心疼的女二」。

＃《16個夏天》鄭瑞瑞

對許瑋甯來說，《16個夏天》讓她的演技得到觀眾認可，也促使演藝事業走向巔峰；劇中許瑋甯飾演個性活潑開朗、有話直說，扮相趨於中性的女孩，表面是家妮無話不聊的好朋友，實際上卻偷偷暗戀對方10年；許瑋甯將鄭瑞瑞的壓抑、內斂演得收放自如，還有暗戀家妮卻無法說出口的酸楚，表達得活靈活現，讓觀眾看得入戲、跟著瑞瑞一起心痛，而許瑋甯也因「鄭瑞瑞」一角，獲得金鐘獎最佳女配角的殊榮。

＃《紅衣小女孩》沈怡君

打破以往漂亮、光鮮亮麗的形象，許瑋甯首次接演恐怖片《紅衣小女孩》，飾演一名廣播主持人遇到一連串詭異事蹟，電影中有一幕，她將眉毛剃掉一半，露出詭異的微笑，並以不符合人體工學的模樣出現，不禁讓觀眾全身爬滿雞皮疙瘩；精湛、亮眼的表現，除了讓她入圍金馬獎最佳女主角，更一舉奪下台北電影獎影后，《紅衣小女孩》也讓她的演技再次受到肯定。

＃《當男人戀愛時》吳浩婷

還記得2021年全台都淪陷「啥款！」的熱潮當中嗎？《當男人戀愛時》這部電影佈滿生活感，而許瑋甯將「吳浩婷」的日常生活，以及陷入愛情的模樣立體化，為了更完整浩婷的人設，她更將自己的膚色曬黑，敬業的態度，促使電影好看程度的加成，成為疫情期間票房最好的一部電影，刮起一陣「台客浪漫」旋風；除此之外，許瑋甯也因為這部電影，與邱澤締結良緣，邁向人生的另一階段，讓不少粉絲開心不已。

＃《她和她的她》林晨曦

近期剛在Netflix上映的影集《她和她的她》，許瑋甯在劇中飾演一個遭老師性侵後，便患有解離症的事業女強人－林晨曦，表面上看起來冰冷、難以靠近，實際上只是為了隱藏內心的不安，細膩的演出，將林晨曦不可抹滅的傷痛、分崩離析的靈魂，表現得淋漓盡致，使觀眾看得如癡如醉，更讓人看出許瑋甯的演技一再進步，不愛都不行！

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