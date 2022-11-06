女星牛仔褲私服穿搭！小個女孩必學趙露思　薛仁雅這件褲型超顯瘦

文／美人圈

牛仔褲絕對是褲裝中的霸主！不僅擁有高實穿性還永不過時，是女明星私服中的TOP 1單品！還在煩惱要如何才能把牛仔褲穿的時髦又顯瘦嗎？以下帶來6位女星的牛仔褲穿搭範本，小隻女必學趙露思、楊冪這樣穿好身材藏不住，參考女星們的穿搭，直接複製貼上絕對不出錯！

牛仔褲私服穿搭

楊冪

時尚達人楊冪最愛的私服就是牛仔褲&棒球帽！這套穿搭以凸顯好身材的微喇叭牛仔褲、西裝外套及圖案白T做混搭。其中以單寧面料、T-shirt沖淡了黑西裝給人的嚴肅感，同色系的帽子則給予穿搭一大亮點，與下身的牛仔褲做呼應，瞬間讓整體時髦度大大提升。

▲楊冪（圖／微博＠楊冪）

迪麗熱巴

熱巴平時給人美艷的印象，其實私服穿搭相當俏皮可愛！照片中的熱巴穿著吊帶褲，搭配著帆布袋、小白鞋，再搭配一頂黑色的棒球帽，看起來就像是個準備要去上學的大學生一樣青春～這邊熱巴還聰明的利用「反摺褲管」露出纖細的腳踝，視覺上顯瘦又拉長身高！

▲迪麗熱巴（圖／微博＠Dear-迪麗熱巴）

趙露思

可愛的露思其實本人很嬌小！不過在照片中總是看起來比例相當好，其實是因為露思很擅長運用穿搭，打造出高挑的視覺比例～高腰牛仔褲可以提高腰線，加上短版上衣可以適當的露出腰線，輕鬆的拉長身形比例、創造出「胸以下都是腿」的視覺比例，小個女孩這招趕緊筆記起來！

▲趙露思（圖／微博＠趙露思）

張員瑛

小香風到了2022年末持續延燒！擔心小香風外套太具正式感、不好駕馭？不妨就入手俐落、好入門的短袖款式。短袖設計既保留了小香風外套的精緻感，又解決了外套的束縛性，上身更舒適。搭配上牛仔褲，時髦不減還更具有辨識度，張員瑛再穿上綁帶靴、配上貝蕾帽，一整套Look將率性、甜美感集結一身！

▲張員瑛（圖／IG@for_everyoung10）

Lisa

腿不直、假胯寬的腿型，可以利用略帶寬鬆的直筒褲修飾，矯正問題腿型！Lisa身上這件牛仔褲雖然是中腰版型，但是特別採用斜扣設計，還繫上腰帶、絲帶，因此視覺上甚至還擁有高腰的效果，再搭配上一雙微增高的厚底鞋，比例更佳。

▲Lisa（圖／IG@lalalalisa_m）

薛仁雅

薛仁雅這件褲子超心機！直線褲型還能弱化腿部曲線，穿上後直接優化腿型，再加上這件褲子是使用高腰版型，可以將小腹完美包覆，直接將小肚腩藏起來。此外，將褲子兩側以色塊做區隔，視覺上就會有往「內收」的效果，顯瘦效果更提升外，還非常具有設計性，簡單搭配一件白T就相當好看～

▲薛仁雅（圖／IG@_seorina）

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