曾之喬搶曬冬季限定「乳牛紋包」！FENDI Baguette 25歲最燒款一次看

記者鮑璿安／台北報導

2022年正逢FENDI 旗下經典包款Baguette 誕生滿 25周年，註定讓冬季被滿滿的Baguette 所佔領，9月品牌大動作空降紐約時裝周舉辦「Fendi Baguette 大秀」，秀上驚喜曝光了與珠寶品牌 Tiffany & Co.、女星 Sarah Jessica Parker 以及日本箱包品牌 Porter 重新詮釋的 Baguette 包款。如今藝人張柏芝、曾之喬與范少勳搶先示範「Baguette 25 re-editions系列」，夯款一次看！

▲張柏芝以彩色毛衣搭配上亮片造型Baguette 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬演繹了乳牛紋Baguette 。（圖／品牌提供）

▲范少勳示範尼龍面料 Baguette 。（圖／品牌提供）

▲Baguette 25 re-editions系列，（依序）FENDI 毛料Baguette；幾何彩珠造型 。（圖／品牌提供）

FENDI 推出冬季限定系列，包含多款男女時裝與25 Re-editions的Baguette包款，張柏芝以彩色毛衣搭配上亮片造型Baguette，通過一針一線手工縫製的亮片碰撞出繽紛視覺；曾之喬則演繹了乳牛紋路的包款，無論觸感和視覺都是滿足，搶眼黑白撞色恰好呼應了Baguette造型的帽款以及手套。這時Baguette又搖身一變，成為范少勳腰上的多口袋款式，運用尼龍布料洗去了奢華感，反而多了潮流率性氛圍，另也推出可愛的幾何彩珠以及毛料造型，塑造了Baguette更多可能性。

▲FENDI 慶祝Baguette 25週年 ，於紐約帶來Fendi Baguette 大秀系列。（圖／品牌提供）

女星 Sarah Jessica Parker 在影集《欲望都市》中曾說：「它不是一款包，它可是 Baguette。」Baguette 包款自此便在流行時尚文化中奠定神級地位，品牌9月紐約Baguette 大秀上大玩各方聯名， Tiffany & Co.以純銀、琺瑯、鱷魚皮、白 K 金和鑽石，將 Baguette 包款重新打造成最為奢華的款式。與Sarah Jessica Parker 創造的SJP 膠囊系列則使用漸層色亮片繡出紫色、芥末綠；同時又可以是極為實用的尼龍Porter包，呈現雙方標誌於包款下方，寫下又一次經典之作。





▲（依序）矚目聯名款，The Tiffany Baguette ；Sarah Jessica Parker Baguette；FENDI x PORTER聯名 Baguette 。（圖／品牌提供）