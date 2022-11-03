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聖誕倒數月曆／香氛帕爾瑪之水默默賣爆！迪奧10萬禮盒有專人專車送到家超狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

每一年年末的美妝界盛事，就是各家品牌紛紛會推出的「倒數月曆」，從12月的第一天開始，打開每一格的瞬間，都有小驚喜，一直持續24天，讓人天天都有在過聖誕節的氛圍，同時還有很多隱藏版小物可以收藏，絕對是粉絲不能錯過的單品。以下就盤點各家的聖誕倒數月曆，每一款都美到爆表，拿來收藏或是送人都心意滿分，當然要手刀下單。

＃Dior 香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆，售價10萬元

▲倒數月曆。（圖／品牌提供）

Dior頂級的香水系列「香氛世家」在2022年推出聖誕倒數月曆，以精緻的木盒裝進整個蒙田30大道的旗艦店，裡面24格抽屜，擁有12款香氛單品、4款香氛蠟燭、4款香氛皂等迷你的單品，最特別的是還有一顆手工製作的編織工藝擴香吊飾，是由工匠運用54根薰衣草莖編織而成的聖誕吊飾，可以散發出細緻香氣，也因為整個禮盒都特別精緻，所以只要買它，將會有專人專車直送到府，奢華程度爆表！

＃Acqua di Parma帕爾瑪之水 聖誕倒數月曆，售價18000元

▲Acqua di Parma,資生堂。（圖／品牌提供）

深受名人喜愛的Acqua di Parma在2022年推出全新的聖誕倒數月曆，一登台就已經超低調的被瘋搶，25格驚喜運用經典的禮物帽盒設計包裝，運用黃色與金色的大理石風格紙面裝飾，裡面不僅有經典的克羅尼亞系列、藍色地中海系列，還有珍貴的格調系列香水，當然還有專為聖誕推出的炙烈壁火和靜謐雪松香氛蠟燭，絕對每一格都讓人驚艷。

＃嬌蘭 流金星燦倒數月曆，售價25500元

▲Dior,benefit,嬌蘭,GIORGIO ARMANI,SABON,111SKIN,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

法國嬌蘭在今年首度推出倒數月曆單品，一次25格的法式彩妝香氛，以經典的蜂箱封存每一個驚喜，白色基底的倒數月曆搭配金色亮片緞帶，光是外盒就美到讓人驚艷，而且採用FSC紙板製成，即使把裡面的禮物拿出來使用，盒子還可以持續當作收納小物的收藏盒，放項鍊、戒指都很棒。

＃Dior 2022聖誕倒數日曆，售價18000元

▲Dior,benefit,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

Dior每一年的倒數日曆都美得驚心動魄，今年也不例外，由義大利當代藝術家PIETRO RUFFO以閃耀星塵降臨蒙田大道30號，讓人宛如步入璀璨星空，同時交織曼妙繁花，午夜藍基底色搭配燙金圖騰，並將蒙田大道30號幻化成為北極星斗，被大熊座、小熊座、天龍座、鹿豹座、天貓座、仙王座、仙后座和英仙座環繞簇擁，簡直是一幅絕美的藝術品。

這次倒數日曆一共擁有24格全然不同的單品，其中值得矚目的是從未出現過的幸運星吊飾、迪奧香氛世家的蒙田30香氛蠟燭，當然也有經典的迷你版Miss Dior香氛、藍星唇膏、曠野之心淡香水等等，連今年8月才甫登場的精萃再生玫瑰賦活乳霜、J’adore澄淨香氛也都出現可愛精巧版，讓人忍不住想要收藏一波。

＃YSL 情迷聖誕倒數月曆，售價12500元

▲YSL。（圖／品牌提供）

YSL今年以低調奢華的黑金色，打造出全新的倒數月曆，一次擁有4支YSL的唇彩系列正貨，當然還有可愛小巧的香氛系列，經典的極效活萃夜光仙人掌超級精華、極效活萃澎潤能量露，當然限量的星空隨身鏡也不能少，更厲害的是凡於11月1日官網搶先預購或11月4日起百貨專櫃預購，即可獲得總價值3720元的防曬凝露跟晶亮蜜唇膏，都是正貨。

＃2022亞曼尼金燦倒數月曆，售價13600元

▲Dior,benefit,嬌蘭,GIORGIO ARMANI,SABON,111SKIN,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

GIORGIO ARMANI在今年也推出了全新的倒數月曆，以奢華的「金燦摩天輪」作為這次聖誕彩妝的主題，全新24格的倒數月曆也以金色與紅色為主，裡面擁有9款明星正貨、15款熱銷隨身精巧版，其中，不少唇膏、唇萃、光粉露都是正貨，香氛大多數以可愛的迷你精巧版設計，很值得收藏。

＃SABON 2022幸福饗宴倒數月曆，售價5980元

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以禮物夢工坊的概念，透過擅長的華麗風格，設計出全新的倒數月曆，其中不僅有限定的光采煥顏三效死海泥面膜，裡面還包含：2條身體乳液 50ml、4罐身體磨砂膏60g、臉部磨砂膏60ml、織物香氛噴霧100ml，每一款都是香味滿滿，很受到大批粉絲喜愛的經典好物，當然要入手。

＃Jo Malone 歡樂雪花聖誕倒數月曆，售價16700元

▲dior,jo malone,倒數月曆。（圖／品牌提供）

Jo Malone今年以針線盒為靈感，推出全新倒數月曆，奶油黃色的盒子搭配上黑色緞帶，展現出品牌經典的風格，25格打開都是不同驚喜，香氛、身體沐浴、迷你香氛蠟燭與潤膚產品，迷你的包裝設計可愛程度破表，更讓人想要收藏，放在家裡也是絕美擺設。

＃資生堂國際櫃 花椿盛宴倒數月曆，售價7900元

▲Acqua di Parma,資生堂。（圖／品牌提供）

慶祝資生堂國際櫃150週年，特別以日本摺紙藝術家的匠心巧手，打造如雪花飄落的山茶花與六花雪晶作為倒數月曆的主視覺，讓人宛如一秒飛到日本銀座過聖誕，從小紅瓶、百優精純乳霜到拉提神霜通通都有，還有僅出現在倒數月曆的紅妍超導循環護手霜精巧版40ml，想收藏要衝忠孝SOGO搶購一波！

＃benefit 2022節慶倒數月曆，售價2600元

▲Dior,benefit,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

以眉彩在美妝圈打出一片天的benefit，在今年同樣也推出12格的節慶倒數月曆，裡面當然少不了經典的：這細我的眉筆、還我美眉膏、嘖嘖稱齊毛孔隱形露、蒲公英蜜粉盒等等，幾乎是所有的熱銷商品都都包含在這一組裡面，買回家不但驚喜度十足，連CP值超級高，當然要趕快下單。

＃111SKIN 倒數月曆禮盒，優惠價19800元

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英國保養品牌111SKIN也針對即將到來的聖誕節推出倒數月曆，12格不同的保養單品，讓妳滋潤出細緻奢華的肌膚狀態，包括經典的：NAC Y²逆時空啟動精華（輕透型）、NAC Y²逆時空啟動亮眼精華、NAC Y²逆時空啟動肌因敷膜等等，每一樣幾乎都是有30ml的大容量，入手超划算。

＃DR.WU 波街16號・肌密實驗室，優惠價1680元

▲dior,jo malone,倒數月曆。（圖／品牌提供）

DR.WU在11月1日推出波街16號・肌密實驗室，裡面擁有超逆齡多肽修復精華15ML、角鯊潤澤修復精華5ML、杏仁酸溫和煥膚精華5ML、玻尿酸保濕精華化妝水30ML等明星單品，一組不管是自己用，還是送人都非常划算，小盒子的收納空間，開箱完，也可以收納小物。

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