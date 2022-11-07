張員瑛、秀智妝容微調差超多！靠「放大優勢」5細節　神顏值升級

文／美人圈

很多人其實不是不會化妝，而是沒有掌握到化妝的重點！化妝師在幫明星化妝時，都會根據明星的臉型及五官條件分析，畫出最具修飾感、能突顯五官優勢的妝容，張員瑛、秀智都因為換了妝容細節、整個人顏值升級差超多～今天一起看看妝容差異及化妝師妝容細節，手把手解析化妝重點！

張員瑛妝容變化成話題！一點小改變差超多

張員瑛因為洋娃娃的外貌與大長腿，出道以來一直備受關注，不過就連粉絲也覺得出道初期的妝容其實不是很適合她！張員瑛在IZ*ONE時期，妝容較強調青春甜美，粗平眉、誇張眼妝加上變色片，雖然她的五官原生條件很優秀，但還是給人一種用力過猛的感覺。

▲張員瑛妝容變化成話題（圖／IG@official_izone，下同）

後期員瑛的妝容開始慢慢出現微調，但還是可以看到強調華麗感的眼妝與腮紅沒有搭配的很好，粗粗的下垂眉型也不是很適合她，整個造型有點讓人審美疲勞，沒有凸顯張員瑛原生五官的優勢。

後來在IVE更換化妝師團隊後，不少人都說終於Get到張員瑛的美貌，尤其是先前出發時裝周的照片更是張張都美翻天！眉毛不再粗粗一條、換上柔和的弧度眉，眼影暈染範圍也比較平均，以腮紅搭配修容，自然暈染的唇妝。其實就是微調妝容，但是整個風格跟五官臉型氣質都不一樣了！

▲張員瑛（圖／IG@for_everyoung10）

國民初戀秀智在出道初期，也被畫上不適合自己的妝容及髮色，後來調整妝髮後，整個人顏值翻倍、美貌大晉級！連對原生五官臉型那麼精緻的人來說，妝容都有可能是敗筆，更何況是一般人？接著一起看看專業化妝師傳授的「放大優勢妝容細節」，找到最適合自己的妝容風格！

▲國民初戀秀智. （圖／더쿠、IG@skuukzky）

化妝師妝容細節

乾淨且凸顯肌膚質感的底妝

整個妝容中最重要的就是底妝，所以妝容上乾淨的皮膚表現很重要，初學者建議選擇偏霧光的款式為主，具些微遮瑕度、也不會讓臉部看上去過於油亮，化妝師也分享底妝乾淨技巧，就是在底妝前先做好打底、後續上底妝就可以更輕薄乾淨。

▲底妝乾淨更顯質感。（圖／IG@dasique_official，下同）

乾淨底妝關鍵！先做好飾底遮瑕

化妝師分享底妝技巧，底妝前先用飾底乳校正膚色與潤色後，接著再針對局部嚴重瑕疵部位先遮瑕，可以先幫底妝打底，後續使用最少的粉底量就可以完妝，有柔焦及霧化瑕疵的效果，底妝更輕透不黏膩。

彩妝顏色不要太鮮豔

不出錯的妝容，基本上建議以清透自然為主，太強烈或過於突兀的色彩盡量避免，眼妝以基本棕色系、粉棕等帶出原生輪廓感，唇彩或腮紅也可以簡單依膚色選擇，都可以強調那種舒服、好像很好親近的好感系長相。

妝面不要畫太滿

要提升妝容質感，重點就在於不要畫滿，謹記上淺下深、或是上深下淺的原則。若妝容較強調唇彩、眼妝就可以淡化或乾脆省略，強調眉毛及眼妝的話、唇彩就必須弱化，這樣彩妝留白的技巧對新手來說更加實用，也可以根據自己的五官及臉型選擇想要強調的妝容部位，凸顯乾淨的妝面、增加個人氣質。

修容搭配腮紅更自然

很多人為了顯臉小，往往在下顎部位修容過猛、甚至延伸到顴骨，看起來反而顯臉凹，底妝也顯髒！一般來說若臉凹、稜角感重，就容易給人一種老態感，化妝師建議可以修容搭配腮紅，先在臉部外緣輕輕刷上淺色陰影，接著腮紅大面積畫在臉頰、鼻樑部位產生截斷感，最後用珠光色加強提亮，這樣的修容方式更加自然不突兀。

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