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喝酒暖身超NG！營養師推4種「保暖飲品」：熱可可真的有用

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▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

▲營養師分享，有些食物很適合天冷時攝取幫助暖身。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

隨著冬季腳步近了，除了時不時降雨，氣溫也越來越低，而天一冷有些人就想喝點小酒來暖身，但知名營養師高敏敏就指出，其實喝酒取暖很NG，因為退酒後會更冷！她就分享4大保暖飲品＋3大產熱食物，手腳容易冰冷的人照著喝就對了，養成「燃燒體質」，幫你安全渡過溼冷秋冬。

▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

＃熱可可

可可多酚可幫助保持身體循環力。

＃熱紅茶

含有茶黃素，能促進能量代謝、維持體溫。

＃黑糖薑茶

所含的薑烯酚可使身體暖和。

＃肉桂拿鐵

含有肉桂醛，能幫助身體產熱、提高體溫。

▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

除了以上4款保暖飲品，還有3種產熱食物也能幫助抗寒。

＃老薑

平時也可以在料理中加入老薑，其中的薑烯酚可以使身體暖和，像是喝碗蛤蜊薑湯也不錯。

＃辣椒

也可以在料理裡加一點辣椒，吃小辣讓自己流個汗，因為辣椒素能刺激血液循環，但腸胃道敏感的人記得不要空腹吃辣。

＃大蒜

可以喝碗蒜頭雞湯，或是炒菜時加多一點大蒜，大蒜含有的蒜素可以增加代謝力，讓身體感覺暖呼呼。

▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

高敏敏也特別指出2種常被人誤會可以暖身的NG食材，提醒大家小心喝了會更冷！

NG 1：濃咖啡

咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳容易更冰冷。

NG 2：酒精

酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷。

尤其「喝酒＝喝油」不是開玩笑的，攝取的除了熱量還是熱量，且酒精容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，更會降低身體保護力，所以不論酒精濃度的高低都不能輕忽。

▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

最後高敏敏也提醒，除了靠飲食暖身外，也建議掌握「三明治穿搭法」，尤其是經醫師囑咐的高危險群，像是有高血壓、心血管疾病病人，要避免從事單獨爬山、泡湯等易離開人群的活動；而有運動習慣的人，也要避開早晚的寒冷高風險時段，平時外出更要注意以洋蔥式穿法做好保暖。

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關鍵字：

暖身, 保暖, 祛寒, 禦寒, 食物, 食材, 飲食, 飲品, 營養師, 高敏敏

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