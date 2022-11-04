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UNIQLO「最美內衣」比之前更燒！新色「抹茶綠」、針織馬甲激美

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與日本設計師黑河內真衣子的長期聯名Uniqlo and Mame Kurogouchi受到廣大女性的歡迎，有「最美內衣」之稱，而2022秋冬季度系列終於將在11月11日正式推出，本季推出「抹茶綠」絕美新色調，以及針織馬甲、塑身褲、襪款配件⋯⋯等新單品，比之前更燒了！同時，UNIQLO與GU皆祭出1111購物狂歡節活動。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2022秋冬系列，將在11月11日正式推出。（圖／品牌提供）

今年秋冬為UNIQLO與Mame Kurogouchi的第四度聯名，除了延續一貫的極致親膚與優雅，還加入了許多新的idea。設計師黑河內真衣子提到，本季她想強調「透視感」，因此涵蓋許多半透明單品，以呈現女性肌膚之美。

本季聯名首度以HEATTECH混紡材質入料，包括混紡絲質與混紡羊毛，並善用UNIQLO卓越的3D針織技術，推出羊毛上衣、法式針織衫、針織馬甲⋯⋯等單品，顏色方面，主要以赤陶棕和抹茶綠色為主，新色「抹茶綠」尤其令人眼睛一亮，同時也運用於每一季都熱賣的無鋼圈內衣上頭。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 。（圖／品牌提供）

▲HEATTECH羊毛混紡T恤、HEATTECH羅紋BRATOP 。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 。（圖／品牌提供）

▲BRA TOP與螺紋短褲。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi。（圖／記者王則絲攝）

▲抹茶綠色無鋼圈內衣。（圖／記者王則絲攝）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi。（圖／記者王則絲攝）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi。（圖／記者王則絲攝）

▲針織馬甲。（圖／記者王則絲攝）

此外，本季還首次跨足設計「塑型褲」，透膚、彈性的材質提供腹部、臀部與大腿支撐力，並減少縫線以達到最無痕、最輕盈的狀態；坑紋及膝長襪以及透膚褲襪，亦是本季聯名才加入的新配件。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 。（圖／品牌提供）

▲冰灰色透視內衣系列，包括透膚塑型褲。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi。（圖／記者王則絲攝）

▲保暖及膝長襪。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

UNIQLO雙11時尚購物節於11／4提前開跑，至11／13連續十天，針對多款入冬必備禦寒單品，包含繽紛多彩新色「HEATTECH系列」、保暖時尚「防風刷毛外套」、以及輕暖聖品「特級極輕羽絨背心」等推出超值有感優惠，最高直降NT$500元。

同時GU雙11狂歡節也提前展開，將於11月5日至11月11日限時七天祭出超狂優惠，除了多款秋冬保暖單品進行特價，廣受大家喜愛的「Pokémon寶可夢」和「Sanrio三麗鷗」多款秋冬聯名，以及女裝風衣、針織衫⋯⋯，男裝襯衫、大學T、街頭風絨毛外套⋯⋯皆帶來限定優惠價；11月11日當天更推出網路獨家加碼好康，最受小資女歡迎的「#4me by GU」彩妝系列首次推出銅板價11元。

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關鍵字：

UNIQLO, 聯名, 內衣, Mame, Mame Kurogouchi, 針織, 雙11

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