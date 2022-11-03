《她和她的她》男主角李程彬爆紅！自曝角色10個小秘密掀共鳴

▲李程彬近來人氣直升。（圖／翻攝自FB/李程彬Toby Lee，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Netflix台劇《她和她的她》熱播，女主角許瑋甯細膩演技備受肯定，男主角李程彬更是討論度爆棚，他飾演兩個截然不同角色讓人驚豔，側臉更是激似彭于晏，劇中暖男形象更是讓人想戀愛，日前他也在臉書上分享兩個角色的小秘密，吸來一票粉絲狂讚留言，人氣不容小覷。

#關於李浩明的10個小秘密

#從小在孤兒院長大，唯一親人是院長。



#左撇子。



#右手佩戴的手錶是院長送的，希望能像院長一樣成為守護別人的人。



#胸口的傷疤是孤兒院被其他人霸凌所致



#極度缺乏安全感。



#重度潔癖患者，生活一塵不染，做市井然有序，一絲不苟。



#服裝打扮如同做事風格，簡約細緻。



#聰明正直、學富五車、料理王兼家事達人。



#念大學時對晨曦一見鍾情，得知他身世之後，毅然決然成為她的守護天使。



#小時候的夢想是當太空人。

#關於劉常宇的10個小秘密

#家中成員有阿嬤、弟弟、妹妹。



#右撇子。



#重度無潔癖患者，不洗澡是家常便飯。



#戒菸是為了阿嬤的健康著想。



#從小喜歡聽伍佰的歌。



#完全不挑食 只要能吃就行。



#穿衣風格也和飲食習慣一樣，能吃就行。



#出乎意料的很會煮飯。



#從來沒談過戀愛，母胎單身。



#小時候的夢想是當太空人。

網友看完兩個角色的剖析，直誇：「小劉演得很棒！」、「被小劉圈粉了」、「無論斯文或台客角色都加了暖男元素，都很惹人愛，演技超棒」、「每個女孩都想要有個李浩明」。