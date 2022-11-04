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常刺痛、敏感？皮膚科醫師教「屏障受損」4大修復保養關鍵

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▲▼ 皮膚科醫師教屏障受損4招修復秘訣。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師教肌膚屏障受損，4大修護保養關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　

你是否也曾有這樣的經驗，有時肌膚莫名變得不穩定、容易敏感，用平時慣用的保養品也會覺得刺痛或是搔癢不適？很有可能是你的皮膚屏障受損了！皮膚科醫師王瑞艷表示，健康的皮膚屏障是保障好皮膚的關鍵，她也分享修復肌膚屏障的4個保養護膚重點，照著做就能幫助強健肌膚屏障，恢復穩定好狀態。

首先王醫師表示，皮膚屏障是指皮脂膜和角質層，角質層是皮膚最外面的一層結構，具有3大功能，第一是保濕功能，第二是防護功能，第三是有選擇性滲透功能；而皮脂膜是在角質層外的一層水化膜。如果把角質層看作皮膚的城牆，那皮脂膜就是護城河。

而當你感到臉部皮膚出現了乾燥、緊繃、刺痛、搔癢等症狀，同時還有紅斑、脫屑等狀況，這時候很有可能就是你的皮膚屏障受損了。會引起皮膚屏障受損的因素有很多，最常見的包含日光照射、過度清潔、不當的保養習慣和藥物因素等。

若是皮膚屏障受損，想養回健康的皮膚屏障，王醫師建議做好以下4件事，幫助修復皮膚屏障。

＃溫和清潔

避免過度清潔，選擇溫和的洗面乳。

＃先停用功效保養

像是去角質、美白、祛斑、抗皺等功效型保養品，建議暫時先停用，減少皮膚負擔，以修復保濕為主即可。另外，這時候最好也不要做雷射等醫美療程。

＃使用有修復效果的乳霜

使用具有幫助皮膚屏障修復功能的保濕乳霜。

＃適當合理防曬

最後王醫師也提醒，建議針對上述4個常見會導致皮膚屏障受損的原因去確認，如果去除原因後，皮膚症狀仍然沒有緩解，建議即時找皮膚科醫師就診。

►狂用噴霧、面膜還是好乾？皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」

►肌膚好不了？皮膚科醫師揭「4大保養真相」　面膜其實可省略

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