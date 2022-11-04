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斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

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▲▼皮膚科醫師教正確洗頭 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲醫師建議正確洗髮加上飲食內調，可幫助養出健康蓬鬆的秀髮。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、unsplash）

記者張毓容／台北報導

你是否也很煩惱，每次洗完頭地上頭髮一大把，頭髮越來越稀疏還參差不齊？不少現代人都深受掉髮、斷髮所擾，除了受作息、飲食不規律或壓力影響，其實也跟洗頭的步驟、手法有關係。知名皮膚科醫師廖苑利就分享外用＋內調2大養髮關鍵，從洗髮步驟和飲食補充營養元素雙管齊下，就能幫助改善掉髮和斷髮問題，養出健康蓬鬆的秀髮。

＃正確洗頭方式

廖醫師表示，其實很多人洗髮時掉落的髮絲，除了少數進入休止期本來就要脫落的髮絲外，還有許多是因為在洗頭過程中，因頭髮過於乾澀、糾結而被扯斷的斷髮，這部分其實只要調整洗頭順序就能有效改善。

廖醫師進一步分享正確的養髮洗頭方式，顛覆大家傳統印象的洗髮順序，第一件事不是先用洗髮精，而是要先用護髮乳或潤髮乳抹在髮中到髮尾，沖水後再進行下一個步驟。因許多人的頭髮經過染燙或經常造型，髮絲上的天然保護膜消失了，先使用護髮乳就像是幫髮尾重建「油膜」，在洗髮前先柔順頭髮，讓頭髮減少打結、糾結在一起的狀況，能有效幫助減少斷髮落髮的情況。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」。（圖／翻攝unsplash、IG）

▲第二步驟再用洗髮精。（圖／翻攝unsplash）

而第二步驟才是使用洗髮乳，洗髮乳也是專注於洗頭皮，因為真正會出汗出油的是頭皮，洗好頭皮幫頭皮按摩的時候，再順帶把泡沫帶過髮尾就可以了。如果沖完洗髮精後，髮尾還有點乾澀的人，也可以再上一次護髮乳幫助護理、柔順頭髮。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗頭步驟」。（圖／翻攝unsplash、IG）

▲可適當吃些堅果，幫助補充有益頭髮生長的微量元素。（圖／翻攝unsplash）

＃飲食內調護髮

針對髮養該吃什麼食物，應該不少人都曾聽過老一輩的人常說「吃黑補黑」，為了養好頭髮就猛吃芝麻等黑色食物，但廖醫師表示，真正以科學實證來說，應該是多補充微量元素，可多補充像是海帶、牡蠣、甲殼類、內臟、牛奶、堅果等食物，這些食物裡面含有一些必須脂肪酸，可以讓毛囊變得比較健康，也能補充到一些跟頭髮製造生長有關的微量元素。

尤其最重要的是要補充鋅這個元素，國外曾有研究發現，如果血液中鋅的濃度比較低，除了可能會產生脂漏性皮膚炎外，還會產生毛髮脫落的情形。廖醫師建議，如果上述要攝取那些養髮食物比較困難的人，也可以利用一些保健食品來幫助補充鋅元素。

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關鍵字：

保養, 掉髮, 落髮, 脫髮, 斷髮, 專家, 頭皮, 頭髮, 髮絲, 護理, 洗髮, 洗頭, 步驟, 秘訣, 正確方式, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生

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