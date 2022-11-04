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牛爾老師傳授「53535」喝水法，教你一周減掉2公斤

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▲▼牛爾老師教你「53535」喝水法，讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲每天喝足水分，對減重很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

多喝水對身體、肌膚都好，能幫助身體新陳代謝、排出廢物，比起先前流行的「8杯水」喝水法，牛爾在《小紅書》分享，「53535」喝水法更為精準，學會每天可以減少熱量攝入，一周減掉2公斤並不難。

▲▼牛爾老師教你「53535」喝水法，讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

可以在水中加入檸檬或薄荷，增加喝水的樂趣。

什麼是「53535」喝水法呢？牛爾解釋，具體是早餐、午餐、晚餐之前各喝500ml的水，在早午餐和午晚餐中間各喝300ml，全天下來就有2100ml的飲水量。

▲▼牛爾老師教你「53535」喝水法，讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲喝水要小口小口慢慢喝。

喝對時間和飲水量之外，喝水也有一些重點需要掌握，像是每次不要一口氣喝完，猛灌水會增加腎臟和心臟負擔，建議小口小口慢慢喝，讓水真正被身體接納。

▲▼牛爾老師教你「53535」喝水法，讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲化妝水也是日常保養的重要步驟。

除了喝的水之外，牛爾老師強調臉上用的水也同樣重要，像是日常護膚中，化妝水的使用就有兩種方法。

#敏感肌膚用拍打式塗抹

建議敏感肌膚可用雙手拍打上臉，幫助有效避免棉片摩擦拉扯肌膚，也建議可以每周2-3次進行分區濕敷。

#依照功能分區使用

補水保濕化妝水可用來濕敷在臉頰上，控油的化妝水可以用來濕敷在額頭和下巴處．

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關鍵字：

喝水法, 53535喝水法, 牛爾老師

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