連續11天破盤1折起！　直播主Smile X BIO UP嗨翻蝦皮

▲人氣直播主Smile與BIO UP聯手推出連續11天「嗨翻蝦皮直播NON-STOP」。（圖／東森自然美）

圖、文／東森自然美

準備迎接雙11購物節！BIO UP科美研抓準時機與蝦皮超人氣直播主Smile聯手推出連續11天的「嗨翻蝦皮直播NON-STOP」，精選品牌熱銷商品組合，祭出瘋狂優惠價格，天天有好康，天天有驚喜，想成為保養品富翁，務必鎖定蝦皮「嚴總教你買」，11/1-11/11連續11天優惠不間斷！

雙11直播大戰開始！BIO UP蝦皮直播推出超殺保養組合$1,111起

來自東森自然美超強團隊主導的科研系保養品牌「BIO UP科美研」，傳承肌膚細養專家自然美累積半世紀的護膚經驗，以創新科研打造業界最強的雞尾酒專利配方，推出日本酒粕系列保養品，款款商品都成為美妝界話題新星。「發酵型保養品」在日本一直都非常夯，這股旋風也燒到全球。BIO UP酒粕系列開賣至今，粉絲瘋狂敲碗品牌熱銷話題商品「花妍微分子速酵青春露」、「日本黃金麴酒粕微脂面膜」、「極光淨白淡斑安瓶」以及「激彈膠原微米晶萃」等，直呼：「用過就會愛上！」BIO UP與蝦皮超人氣直播主Smile為了不讓粉絲失望，趁雙11於蝦皮「嚴總教你買」聯手出擊推出連續11天「嗨翻蝦皮直播NON-STOP」，場場優惠超吸睛，最低優惠組合只要$1,111，力邀粉絲天天觀看直播搶便宜。

蝦皮超人氣直播主Smile與BIO UP強強聯手 推出限量爆品優惠天天搶

迎戰雙11檔期，11/1-11/11BIO UP連續11天更與超人氣直播主Smile在蝦皮「嚴總教你買」推出直播獨家超殺組合回饋粉絲，限時限量超殺組$1,111起，其中包含酒粕面膜組、粉底亮顏組等，喜歡女神酒粕面膜、超夯國民青春露、亮白神器淡斑安瓶的粉絲務必跟緊緊，一起感受極致溫和的酵率保養，喚醒肌膚光采潛能，激發持續美白保濕力！

年底最優惠剩下這一波，沒跟到保證搥胸後悔一整年！這次就是要讓粉絲買爆它，雙11當天更有加碼幸運大禮，只要觀看直播蝦幣加碼領，還有超多超值滿額好禮大方送，單筆訂單滿$1,111贈澳洲進口茶樹皂，滿$11,111再贈多功能包。喜歡就+1，輕鬆在家等包裹，不用出門也能大撿便宜。

▲蝦皮超人氣直播主Smile與BIO UP合作，躍升直播一姊穩抓消費群。（圖／東森自然美）

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