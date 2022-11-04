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水果「吃對時間」很重要！營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉

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▲▼營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉 。（圖／Unsplash）

▲運動後吃對水果很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

水果太甜太多糖不好？這個答案見仁見智，但營養程涵宇就在臉書分享，攝取過多的添加糖有礙身體健康，這裡是指額外添加的蔗糖和果糖，並非水果中的糖，水果每天都要吃，但以下這些眉角要知道。

營養師程涵宇表示，水果含有膳食纖維，需要時間咀嚼和消化，可以增加飽足感，另外水果中也含有豐富纖維、維生素、礦物質以及各種抗氧化劑和植物化合物，同時能降低心臟病、中風和第2型糖尿病風險，她也建議低熱量水果取代高油高糖食物，有助於減重。

天天補充水果對身體好，營養師強調吃對時機很重要，一般人什麼時候吃都可以，我們的腸胃道不論是空腹或是吃飽飯後，任何時刻都準備好可以消化水果，但是以下「5種狀況」需要吃對時間、吃對水果，對健康更好。

#減肥中

飯前吃可以增加飽足感。

▲▼營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉 。（圖／Unsplash）

#吃大餐後

選擇幫助消化的水果來促進代謝，像是木瓜、奇異果、鳳梨。

#運動後

把握運動後一小時吃一些酸類水果，幫助肝醣再生修復肌肉。

▲▼營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉 。（圖／Unsplash）

#糖尿病人

選擇低GI水果像是聖女番茄、芭樂，建議飯後吃讓血糖波動更小，盡量避免空腹吃。

#胃食道逆流

睡前3小時避免吃水果，避免柑橘類、高酸度水果加重胃食道逆流狀況。

▲▼營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉 。（圖／翻攝自FB/程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

►營養師傳授「6款消水腫食物」，讓你秒成上鏡臉

關鍵字：

水果, 營養, 營養師

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