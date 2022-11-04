亮・珠寶／Tiffany石上鳥原來是鳳頭鸚鵡　站姿與位置藏巧思

▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針（左起）主石分別為摩根石、海水藍寶、綠色碧璽。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日美國珠寶品牌Tiffany & Co.在台舉辦總值近百億元的2022 Blue Book高級珠寶展，規模是歷來之最，平日一件難求的小嬌客「石上鳥」（Bird on A Rock）胸針，竟「飛」來近50件作品，主角站在各種顏色的頂級寶石上，讓收藏家驚喜不已，男星楊祐寧於開展日所別的款式，主石為重逾15克拉祖母綠切割鑽石，身價近逼1.5億元。

▲楊祐寧別上Tiffany Schlumberger石上鳥胸針，鑲嵌單顆重逾15克拉祖母綠切割鑽石及粉紅色藍寶石，近150,000,000元。

誕生於1960年代的Tiffany石上鳥胸針，是傳奇設計師Jean Schlumberger的代表作之一，他以鳳頭鸚鵡為靈感，創作頭頂著K金飛揚頭冠、站在深具分量寶石的可愛鳥兒，最為人稱道之舉，是曾將Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉Tiffany Diamond黃鑽鑲成石上鳥黃鑽胸針，於1995年在巴黎裝飾藝術博物館展出。

▲傳奇設計師Jean Schlumberger曾將Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉黃鑽鑲成石上鳥胸針，鳥的站姿呈現腳分開模樣。



半世紀以來，Tiffany持續嚴選嚴選15克拉至120克拉以上的珍稀寶石創作石上鳥胸針，主石包括不同切割的孔賽石、摩根石、丹泉石、海水藍寶、錳鋁榴石、碧璽、黃水晶、紫水晶等，每一款都是獨一無二的設計，細看多數鳥兒為腳併攏的站姿，少數為腳分開的姿態，而站在寶石上的位置也會依主石型態而異，展現和諧美學。多數收藏家作為胸針使用，也能發揮創意當項鍊鍊墜或作為髮飾佩戴。

▲Tiffany Schlumberger石上鳥鉑金和18K金胸針，鑲嵌單顆重逾47克拉沙弗萊石、黃鑽、白鑽與粉紅藍寶石。

卡地亞（Cartier）也有赫赫有名的動物珠寶坐鎮，1914年首次推出豹紋腕錶，3年後化為具象，躍上路易卡地亞（Louis Cartier）送給貞杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上，她將此優雅又霸氣的動物形象發揚光大，開啟美洲豹珠寶傳奇，每一件作品姿態靈動，結合卡地亞獨特的「毛髮鑲嵌法」重現柔美洲豹柔滑毛皮，栩栩如生，近日推出Panthère Articulée 靈動美洲豹項鍊和手環，奧秘在於其中兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力，達到靈活自如的效果。

▲卡地亞著名的毛髮鑲嵌法，以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點展現栩栩如生的美洲豹毛皮。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊，6,650,000元。



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