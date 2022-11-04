fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／Tiffany石上鳥原來是鳳頭鸚鵡　站姿與位置藏巧思

>

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針（左起）主石分別為摩根石、海水藍寶、綠色碧璽。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日美國珠寶品牌Tiffany & Co.在台舉辦總值近百億元的2022 Blue Book高級珠寶展，規模是歷來之最，平日一件難求的小嬌客「石上鳥」（Bird on A Rock）胸針，竟「飛」來近50件作品，主角站在各種顏色的頂級寶石上，讓收藏家驚喜不已，男星楊祐寧於開展日所別的款式，主石為重逾15克拉祖母綠切割鑽石，身價近逼1.5億元。

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲楊祐寧別上Tiffany Schlumberger石上鳥胸針，鑲嵌單顆重逾15克拉祖母綠切割鑽石及粉紅色藍寶石，近150,000,000元。

誕生於1960年代的Tiffany石上鳥胸針，是傳奇設計師Jean Schlumberger的代表作之一，他以鳳頭鸚鵡為靈感，創作頭頂著K金飛揚頭冠、站在深具分量寶石的可愛鳥兒，最為人稱道之舉，是曾將Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉Tiffany Diamond黃鑽鑲成石上鳥黃鑽胸針，於1995年在巴黎裝飾藝術博物館展出。

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲傳奇設計師Jean Schlumberger曾將Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉黃鑽鑲成石上鳥胸針，鳥的站姿呈現腳分開模樣。

半世紀以來，Tiffany持續嚴選嚴選15克拉至120克拉以上的珍稀寶石創作石上鳥胸針，主石包括不同切割的孔賽石、摩根石、丹泉石、海水藍寶、錳鋁榴石、碧璽、黃水晶、紫水晶等，每一款都是獨一無二的設計，細看多數鳥兒為腳併攏的站姿，少數為腳分開的姿態，而站在寶石上的位置也會依主石型態而異，展現和諧美學。多數收藏家作為胸針使用，也能發揮創意當項鍊鍊墜或作為髮飾佩戴。

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany Schlumberger石上鳥鉑金和18K金胸針，鑲嵌單顆重逾47克拉沙弗萊石、黃鑽、白鑽與粉紅藍寶石。

卡地亞（Cartier）也有赫赫有名的動物珠寶坐鎮，1914年首次推出豹紋腕錶，3年後化為具象，躍上路易卡地亞（Louis Cartier）送給貞杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上，她將此優雅又霸氣的動物形象發揚光大，開啟美洲豹珠寶傳奇，每一件作品姿態靈動，結合卡地亞獨特的「毛髮鑲嵌法」重現柔美洲豹柔滑毛皮，栩栩如生，近日推出Panthère Articulée 靈動美洲豹項鍊和手環，奧秘在於其中兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力，達到靈活自如的效果。

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞著名的毛髮鑲嵌法，以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點展現栩栩如生的美洲豹毛皮。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊，6,650,000元。

►Dior幸運符碼多更多　層次項鍊活潑、鈴蘭耳環可愛取勝

►林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指

關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, 石上鳥, Cartier, 卡地亞, 美洲豹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃駝色裝不無聊　巧搭2萬焦糖包吸睛

凱特王妃駝色裝不無聊　巧搭2萬焦糖包吸睛

奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

Dior幸運符碼多更多　層次項鍊活潑、鈴蘭耳環可愛取勝

Dior幸運符碼多更多　層次項鍊活潑、鈴蘭耳環可愛取勝

世足賽精品出籠　戴HUBLOT智能錶秀支持隊伍 風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米 糖果、巧克力變身BABY-G潮錶　甜蜜戴著走 IWC酒紅限量錶迎新年　金兔躍上自動盤 Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴 卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶 林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面