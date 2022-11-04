小S「咬住Lily辮子」登封秀時尚基因！　狂野大衣造型根本是姊妹





▲小S與二女兒許韶恩Lily一同登上《ELLE》雜誌11月號封面。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）



記者鮑璿安 ／台北報導

小S與二女兒許韶恩Lily一同登上《ELLE》雜誌11月號封面，兩人身穿COACH服飾大秀時尚基因，一個狂野、一個甜美，就連訪談間也流露母女情深，Lily形容母親就像是雲朵，「即使我看不到雲朵，還是知道它一直都會存在」。

▲小S 穿上COACH格紋襯衫疊搭迷彩感綠色羊羔毛外套 。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）

小S和二女兒Lily本次拍攝以法國電影《兩生花》為靈感，詮釋「雙面S」效果。一次演繹了多套COACH服飾，小S穿上格紋襯衫疊搭迷彩感綠色羊羔毛外套，佩戴Mood Yummy Bear圓環耳環流露前衛美，而女兒在旁也絲毫不遜色，完全沒被寬大的駝色大衣所埋沒，凝視鏡頭表現力很搶眼。

▲Lily大展時尚潛力 。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）

小S不改搞笑本色，咬著Lily的辮子展現親密模樣，兩人另也演繹了黑色系造型，以皮革大衣搭上粉紅色針織背心，展現童趣多樣風格。訪談間Lily也暖心形容媽媽小S，「我覺得媽媽很像雲朵，因為雲朵可以是不同形狀呈現，可能烏雲密布，也有可能晴空萬里，即使我看不到雲朵，還是知道它一直都會存在，這讓我很有安全感；就算她不在我身邊，我還是知道她永遠會挺我。」

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