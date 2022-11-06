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雙11優惠　怡客連續11天「第二杯11元」　85度C買二送一

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記者蔡惠如／綜合報導

11月優惠最大話題「雙11」也燒到連鎖咖啡，怡客咖啡與85度C近期針對雙11檔期推出相關優惠，怡客從11／11起連續11天，針對旗下特定飲品推出第二杯11元優惠；85度C則針對店內新商品金鑽咖啡，祭出兩杯111元，約6.9折優惠，另推出2款特定商品買2送1。

▲連鎖咖啡雙11優惠。（圖／怡客、85度C、丹堤提供）

▲連鎖咖啡雙11優惠，怡客要價110元起的沙漠湖鹽焦糖拿鐵，第二杯只要11元。（圖／怡客、85度C、丹堤提供）

為迎合民眾在雙11折扣季的優惠好心情，怡客咖啡從11／11至11／21連續11天期間，推出「沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶第二杯11元」優惠，消費者只要至全台實體門市，購買沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶同品項、容量、冰熱規格，即可享第二杯11元優惠。

沙漠湖鹽焦糖拿鐵原價110元至120元、黃金蕎麥茶原價100元至110元，若使用第二杯11元優惠，可直接現省89元至109元不等，其優惠不適用於外送平台或與其他優惠併用，也無法適用於寄杯服務。

▲連鎖咖啡雙11優惠。（圖／怡客、85度C、丹堤提供）

85度C針對雙11話題，也從11／10、11／11連續兩天推出飲品優惠，優惠期間至全台門市購買大杯黑鑽咖啡，原價160元，特價111元，另外同時在85 Cafe APP跨店取，也推出中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動，每天上午11點開賣，限量各1111組。

黑鑽咖啡以現萃咖啡液製成香濃咖啡凍，搭配黃金比例特調咖啡，讓消費者可同時享受到2種口感，大杯原價80元，優惠2天推出2杯特價111元，不限冰熱，現場帶走每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，另APP跨店取同步推出線上優惠，中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可，可享買2送1，每天早上11點開賣，各限量1111組售完為止，會員每日各限購一組，可透過社群媒體轉贈，到全台任一家門市兌換（不含外島），兌換期限至明年1／31止。

▲連鎖咖啡雙11優惠。（圖／怡客、85度C、丹堤提供）

丹堤咖啡則在11／7立冬當天，推出大杯飲品買一送一優惠，消費者至實體門市出示條碼圖片，即可享買一送一優惠，可選擇不同飲品，優惠品項以低價者計。

▲丹堤立冬優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

雙11, 85度C, 怡客, 買二送一, 第二杯11

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