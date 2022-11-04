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麥當勞搶搭《黑豹2》熱潮！　推超帥「黑紫光」兒童餐、迷你模型

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記者王則絲／台北報導

漫威新電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）即將於11月9日上映，隨著首波影評人好評釋出，還未上映便已迎來一波波旋風。美國麥當勞近日宣布推出《黑豹2》聯名Happy Meal快樂兒童餐，換上超帥「黑紫光」包裝盒，還附贈電影角色迷你模型。

▲黑豹2聯名。（圖／翻攝自IG）

▲黑豹2聯名。（圖／翻攝自IG）

▲美國麥當勞推出《黑豹2》Happy Meal和模型玩具。（圖／翻攝自麥當勞）

近年美國麥當勞行銷手段奪得民心，無論是與名人、與潮牌的合作，都帶來廣大迴響。繼日前與人氣潮牌Cactus Plant Flea Market （CPFM）的聯名，將經典角色全變成「四眼仔」，推出一系列服裝周邊、公仔，在當地掀起一波吃麥當勞的熱潮，這回又立刻跟上《黑豹2》上映話題，宣布將推出聯名Happy Meal。

Happy Meal的餐盒改造成黑色外型，並加上代表黑豹戰士的紫光線條，兒童餐附贈的玩具，則提供電影中角色的迷你模型，包括舒麗、鋼鐵心、奧科耶、納摩⋯⋯可惜的是目前此活動僅在美國進行。

▲黑豹2聯名。（圖／翻攝自IG）

▲M.A.C攜手《黑豹2》推聯名系列彩妝。（圖／翻攝自IG）

台灣的《黑豹》粉絲們吃不到美國麥當勞沒關係，美妝品牌M.A.C也特別打造了黑豹2聯名系列，以瓦干達戰士為靈感選色，一口氣推出眼影盤、打亮、唇釉、唇膏⋯⋯配上限量的黑豹包裝，值得粉絲們入手。

►麥當勞漢堡神偷變成獵奇「四眼仔」！最新聯名把懷舊吉祥物變超潮

關鍵字：

黑豹, 麥當勞

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