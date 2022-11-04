RICHARD MILLE女錶上演宇宙大爆炸　美鑽化為星辰放閃

▲RICHARD MILLE RM 07-01 Intergalactic系列 左為Misty Night腕錶約7,290,000元，右為Starry Night腕錶約8,940,000元。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

RICHARD MILLE每一只腕錶都有其故事、設計都具深刻意涵，最新RM 07-01 Intergalactic星系系列4款女錶，即呈現宇宙大爆炸主題，於黑暗的面盤、錶框甚至錶殼，以貴金屬與美鑽詮釋黑暗中恆星爆炸的景象，不定向揮灑的圖騰展現個性美感。

▲RICHARD MILLE RM 07-01 Intergalactic系列Bright Night腕錶（左起）約7,290,000元，Dark Night腕錶,約5,630,000元。

裝載RICHARD MILLE自製CRMA2機芯的4款RM 07-01 Intergalactic星系系列Carbon TPT®碳纖維材質腕錶，都鑲嵌著鑽石和紅金鑲爪，每一個閃亮光點都象徵星星的誕生。當中Carbon TPT®碳纖維錶鍊的RM 07-01 Starry Night，以及中層錶殼由微噴砂5N紅金打造的RM 07-01 Bright Night運用大量美鑽凸顯群星；飾以5N紅金錶柱的RM 07-01 Misty Night腕錶則綻放溫暖光芒。

▲RICHARD MILLE RM 07-01 Intergalactic系列 Misty Night款約7,290,000元

江詩丹頓（Vacheron Constantin）Tradtionnelle月相腕錶則換上嶄新設計，面盤採用雪花鑲嵌工藝，將10種不同尺寸、直徑介於0.7至1.5毫米之間的548顆圓形明亮式切割鑽石鋪鑲於盤面上，錶圈、錶殼中層、錶耳和錶冠也鑲上美鑽閃閃，鑽石總重約4.8克拉，配上飾有月亮與繁星標誌的夜空藍月相盤、一抹彎彎的動力儲存顯示，華麗優雅。

▲江詩丹頓採用雪花鑲嵌工藝的Tradtionnelle月相鑽錶，2,430,000元。（圖／江詩丹頓提供）



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