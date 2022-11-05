LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

▲2023年索尼世界攝影大賽公開賽投稿作品，Hardijanto Budyman＿印尼，靜物類別。（圖／索尼提供）

記者蔡惠如／綜合報導

由世界攝影組織（World Photography Organization）主辦的全球規模國際攝影賽事「索尼世界攝影大賽」2023年度的徵件截止日期，將從11／30至明年1／13陸續截件，該大賽在攝影產業具有高度聲望，且不限拍照的攝影器材，讓有攝影眼的藝術家們，能用自己的方式，一同站上國際與其他作品評比，想參加的各位可要把握機會。

▲公開賽投稿作品，Maurizio Ghiandoni_義大利，創意類別。

索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）由Sony與世界攝影組織共同開辦，今年已邁入第16屆，是全球規模最大的攝影競賽，截至去年已累計約250萬件投稿作品，集結全球各地的卓越作品角逐競賽，其中也不乏來自台灣的優秀作品，是攝影師們展露頭角的國際舞台。

▲公開賽投稿作品，TAEYOUNGAN_韓國，建築類別。

該大賽免費徵件即將邁入倒數，參賽作品不限拍攝器材品牌，共分為四大類別，包括專業賽、公開賽、青年賽和學生賽，分別將於學生賽將於11／30、公開賽及青年賽於明年1／6、專業賽於明年1／13的格林威治標準時間13：00（台灣時間為同日晚上8：00）截止投稿，各組別優勝者能獲得Sony專業攝影器材，在專業賽年度攝影師得主，另能得到美金25,000元的獎金 （折合約75萬元台幣）。

▲公開賽投稿作品，Martin Morvek_捷克，風景類別。

2023年專業賽開放以5～10張的完整系列作品投稿參賽，分為橫跨純藝術及新聞攝影等10項投稿類別主題；公開賽主要單張最佳影像評選，也分為10項投稿類別；青年賽開放12～19歲的青年攝影師依主題 「Your Everyday你的日常」投稿1至3張影像，評審團將評選出以獨特視角闡述對世界的觀察的年輕攝影師；學生賽針對就讀攝影相關科系之學生依據主題「In a Changing World 變化中的世界」 進行徵件，以5至10張系列作品展現在快速變化世界中，正面積極發展與進步的故事。

▲公開賽投稿作品，Gabriela Timo_阿根廷，動態類別。

▲公開賽投稿作品，Edgar Colindres_瓜地馬拉，旅遊類別（圖左）；Ebrahim Rahiminezhad_伊朗，肖像類別。

業者表示，每個獎項都是透過攝影界專業人士們所組成的評審團，針對匿名的作品進行評選，讓每位參賽者能擁有公平的競爭機會，今年也特別增加「永續發展」獎別，主要為表彰符合聯合國環境永續發展目標的故事、人物和組織等主題的影像，內容可描繪氣候變遷、生態技術和創新，或對於永續議題具有影響力的個人和團體。得獎者除了其作品能於索尼世界攝影大獎的展覽中展出外，另可獲得5,000美金的獎金（折合台幣約16萬元）。