林心如、曾之喬全身裝滿「FENDI法棍包」比美　連購物目標都是同一顆

▲FENDI 台中新光三越女裝店開幕，藝人林心如、曾之喬、吳思賢逛店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台中報導

FENDI 台中新光三越女裝店開幕，今（4日）請到藝人林心如、曾之喬、吳思賢逛店，被問到最愛店中哪一款單品？林心如與曾之喬竟默契選擇了同一件包款，就屬Sunshine托特包，外部透明夾層設計正好可裝入一顆Baguette，打造「雙包」效果格外吸睛，讓兩位女星都愛不釋手，認為旅行、跑趴一顆搞定。

▲林心如以FENDI絲質開衩洋裝搭配毛衣。（圖／品牌提供）

林心如以絲質開衩洋裝搭配毛衣，她特別提到：「這一季很可愛又衝突，晚禮服加上毛衣，除了白天可以穿，晚上只要帶上Baguette就可以去參加派對了。」還說自己過去沒有嘗試過在高跟鞋裡面穿襪子，感到非常有個人風格，至於整間店內最想入手的單品是？林心如相中一款Sunshine托特包，巧妙處在於包款外部的透明夾層正好可裝入一顆Baguette，相當於是攜帶了雙包出門，兼顧旅行與跑趴雙重需求。

▲曾之喬演繹Baguette造型高領毛衣搭配長襪 。（圖／品牌提供）





▲FENDI Sunshine Shopper with Baguette。（圖／品牌提供）

恰好曾之喬也喜歡上同一款包，表示自己被深深吸引，她強調一旦錯過就不再：「除了在Baguette 25周年，要等到什麼時候才會看到這麼特別的包？還有品牌的經典元素，很棒！」而她這回演繹Baguette造型高領毛衣搭配長襪，藏了許多小包在身上，並透露其實第一次看到襪子時，團隊都在尖叫，認為既俏皮又有實用度，因為真的可以裝入物品，「可能塞一些衛生紙、美妝用品。」

▲吳思賢穿著拼接色塊馬海毛毛衣搭配多口袋尼龍造型Baguette 。（圖／品牌提供）

吳思賢穿著拼接色塊馬海毛毛衣搭配多口袋尼龍造型Baguette，大讚台中天氣好，正好符合今天的裝扮，也很適合聖誕節穿上，說特別想把包包帶回家。

▲（依序）FENDI 亮片造型Baguette ；Baguette造型高筒靴；Baguette造型襪套組 。（圖／品牌提供）

FENDI台中新光三越女裝精品店重新改裝開幕，店裝以反光亮面和霧面銀色金屬條重新詮釋品牌經典 Pequin 圖案，全店販售有冬季限定系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。而在Baguette包款滿25歲之際，此系列以該包款為主軸無限延伸至服裝及配飾設計之中，Baguette 包款除了擁有毛料、亮片與尼龍等多樣化材質，還可以變成超迷你口袋，注入派克大衣和長筒靴，豐富每時每刻的造型。

