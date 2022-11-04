微肉女孩秋冬絕不能買的5樣單品　穿起來顯胖又壯碩，絕對要避雷！

記者李薇／台北報導 圖／pexels

秋冬季節來臨，很多人都會換上毛衣，增加身體的禦寒度，但是常常會覺得穿了厚重的衣服，看起來臃腫又肥胖，尤其是大胸、肩闊或是臀寬的女孩，更是有怎麼搭都不顯瘦的困擾，以下就盤點5個大尺寸女孩不能買的單品，避免踩雷又傷荷包。

1.連帽高領衛衣

這種單品秋冬穿出門、搭一件牛仔褲就方便又隨性，但因為不露出任何肌膚的設計，幾乎沒有剪裁的版型，會讓人覺得看起來胸更寬闊，尤其是下襬收緊的單品，更是會顯得整個人圓滾滾，相當沒有精神。建議可以買比較圓領、翻領的設計，露出一點點脖子曲線，看起來會更顯瘦。

2.粗針織毛衣

微胖身材只要穿上這種粗針織毛衣，會讓整個人看起來更有「放大」的效果，而且若是版型更窄一點，就會把肚子、腰線這種應該隱藏好的部位更顯露出來，建議挑選比較細針織的款式，版型也要稍微寬鬆，才會看起來有變瘦的視覺效果。

3.包臀針織裙

針織裙也是秋冬很多女孩喜歡的選擇，但是這種具有厚度的單品，穿起來很容易讓屁股看起來變大、變厚，加上針織是有彈性的面料，穿在身上會更顯屁股的曲線，如果不是真的很瘦，與其穿這個，不如一條牛仔褲更好。

4.法蘭絨襯衫

暖暖棉絨的法蘭絨襯衫也是很多女孩秋冬必備的選擇，但是這類型的衣料非常考驗穿搭技術，不僅是格紋大小、顏色搭配也是一個關鍵，穿不好很容易就顯胖，還會看起來很土，建議不會買、不會搭的話，挑選顏色單一、寬鬆版型的素色單品，看起來狀態會更好。

5.針織背心

針織背心的多層次穿搭，最適合近期這種看似很熱卻又有點涼的天氣，同樣版型絕對不能緊身又縮口，尤其是兩側削肩的背心開口，絕對不能束出真實肩線，因為會看起來巨壯無比，建議挑選版型寬鬆、長度恰到好處的背心，會顯得更有質感。