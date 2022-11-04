營養師證實「瘦瘦針」能減肥，但6種人不適合！　加碼打後不復胖5秘訣

▲營養師提醒，打完瘦瘦針後還是要搭配正確飲食才不會復胖。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

應該不少人都有聽過最近減肥圈裡很紅的「瘦瘦針」，光聽名字就感覺很厲害，但打了真的能減肥嗎？知名營養師高敏敏就表示，雖然瘦瘦針打了能瘦身，但有6種人不適合打！她更分享「瘦瘦針」懶人包，從瘦瘦針到底是什麼？打了會有什麼副作用？會不會復胖等問題一次解密，就連打了瘦瘦針後該怎麼吃才對，全都告訴你。

首先，高敏敏表示「瘦瘦針」是一支外觀像筆的針，又稱減肥筆、瘦瘦筆、油切筆，其實就是糖尿病人打胰島素的那種針，而常見主要成分為「利拉魯肽（Liraglutide）」和人體「腸泌素GLP-1」結構類似，所以是「能幫助體內血糖平衡」的重要物質，但目前只有善纖達（Saxenda）通過台灣衛福部核准，是唯一合法減重注射藥物。

雖然「瘦瘦針」真的能變瘦，但不是所有人都可以隨意購買及施打，必須經由醫師開立處方。而瘦瘦針適用對象為年滿18歲的成年人，身體質量指數(BMI)為≧30 kg/m²或≧27 kg/m²，且至少有一項和體重相關的共病，像是第二型糖尿病、高血壓、血脂異常...等，才可經由醫師評估後開立處方使用。

除了以上適用對象，高敏敏也提醒，還有6種人不適合打瘦瘦針。

＃孕婦及哺乳媽咪



＃18歲以下青少年及75歲以上長者



＃膽囊炎患者



＃胰臟炎患者



＃個人或家族有甲狀腺髓質癌病史



＃第二型多發性內分泌腫瘤症候群

但施打瘦瘦針後，也有副作用需要多留意，像是最明顯的就是食慾變差，噁心想吐，腹瀉，便秘，脹氣，頭痛，容易累疲倦，低血糖等。這些症狀會隨著時間逐漸減緩、消失，也會依照身體狀況不同，也不是每個人都會出現。但若用藥後產生的副作用持續存在或已造成困擾，也建議要與醫師提出討論。

針對「不打瘦瘦針後是否會復胖」的疑問，高敏敏表示，瘦瘦針有控制食慾的效果，若瘦下來後有維持「正確的飲食＋生活習慣」，復胖機率當然會降低。但若還是管不住嘴、飲食不節制，就可能會恢復原來體重，甚至更胖！所以怎麼吃就變得更重要，她就建議飲食上可按照以下5個關鍵這樣吃。

＃蔬菜



以各色蔬菜類、菇類、藻類為主，其中都富含膳食纖維，能幫助順暢排便。

＃優質蛋白質



即便是減重時期，蛋白質的攝取也不能少，足夠的蛋白質才可維持肌肉量、生理機能和基礎代謝率。建議優先選擇植物性、白肉，挑選順序則以豆>魚>蛋>肉為主。

＃澱粉類



選擇上以非精緻優於精緻，像是黑米、糙米、燕麥等，也可用像是玉米、蕃薯、馬鈴薯、芋頭等原型全穀食物取代部分白飯、白麵條。

＃乳品類



建議每天早晚喝一杯牛奶，補充一天50%的鈣質所需，也可吃些優格、優酪乳、起司等食物，若是素食者則可多吃高鈣食物及豆製品。

＃水果類



每餐吃1個拳頭，或放到碗裡8分滿碗的量，也建議可以芭樂、番茄等低GI水果為主。

除了注意三餐飲食外，高敏敏提醒，水分也不能缺少，因為人體超過一半以上的比例都是水，多喝水可以幫助代謝，建議每日至少喝1500～2000cc，並保持運動好習慣、早睡早起，都是幫助不復胖的關鍵。

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