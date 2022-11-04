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秋冬泡腳必知道的5個細節　水位要淹過「三陰交」不然等於沒泡

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

時序進入秋冬，手腳冰冷的季節又要到來，沒辦法好好泡一個熱水澡，每天泡泡腳也是很不錯的選擇，不僅可以幫助舒緩壓力、放鬆身心，更是可以加強身體的末梢血液循環，加速老廢物質的排出，以下就盤點泡腳必須注意的5個細節，泡對了，才會強身健體。

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

1.房間不要透風、不開空調

在泡腳的時候，身體血液循環會加快，毛孔也會跟著張開，這時建議是不要開窗、吹空調，避免冷空氣進入身體裡面，增加寒氣，當然也不是說整個家裡都不透氣，距離泡腳較遠的窗戶可以稍微開一點，讓室內有空氣對流即可。

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

2.溫水隨時補充

泡腳就像是運動一樣，會有出汗的狀況出現，因此建議隨時補充溫水或是準備一小盤水果，有些人體質比較虛，很容易出現頭暈的症狀，可以適時補充水分跟糖分，尤其是水分，多補充也有利於身體排出老廢物質。

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

3.水量一定要夠

泡腳不是真的只泡到腳踝部位就可以，建議水位要超過「三陰交」穴位，大約是腳背往上4指寬的位置，透過熱水加持（也可以自己按摩），能夠幫助舒緩雙腳的疲憊感，也能夠祛除濕氣、安神助眠，但因為此穴位也與婦科疾病有關，孕婦不建議自行按壓。

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

4.泡到微微出汗即停

很多人都建議泡腳要泡15分鐘到20分鐘左右，但其實會因為每個人的身體循環狀況不同，而有所差異，建議只要泡腳到身體有微微出汗即可，不要大汗淋灕的狀態或是泡太久，這樣不僅會有反效果，還會傷害肌膚。

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

5.泡腳完不吹風、不沾水

泡腳完之後，因為肌膚通常還處在毛孔張開的狀態，因此要特別小心受風寒，建議一出水面就立刻用毛巾擦乾腳上水分，然後穿比較厚的長襪子，蓋住三陰交的位置，等待大約半小時之後，出汗的狀況停止了，再去洗澡或是沖水最佳。

關鍵字：

泡腳, 身體, 美容, 保養

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