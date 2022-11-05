7款低預算「奶茶色精品皮夾」　DIOR CARO絕美、YSL一萬初入手

文／美人圈

轉眼間就到了2022年末了，微涼的天氣就想換上溫暖的大地色系！精品也紛紛披上百搭溫潤的奶茶色外衣，以下編特搜了7款「奶茶色精品皮夾」，讓你運用低預算就可以購入經典款式，CELINE、 DIOR CARO 絕美，YSL一萬初即可入手，趕緊看看誰是你的命定款吧！

低預算奶茶色精品皮夾

DIOR CARO XS 銀包

DIOR CARO包款是許多女孩心中的夢幻逸品！這款皮夾使用了CARO系列獨有的Cannage藤格紋圖案縫線，正面綴以「CD」標誌，充滿浪漫情懷又帶有品牌辨識度，重點是超甜價格就可以入手，當作第一咖入門皮夾相當適合，內層含有1個拉鏈隔層及1個寬敞的內部隔層，放在小廢包中剛剛好～

▲DIOR CARO XS 銀包，NT$16,000。（圖／DIOR）

YSL CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革小型信封錢包

說到YSL，一定會聯想到YSL最經典的Logo標誌及絎縫縫線！這款錢包彷彿將信封包縮成迷你尺寸，可愛感爆棚～打開內部是一個主隔層，四個卡片夾層，可以輕鬆收納零錢、鈔票，重點是外部還貼心的設計了一個背面平袋，可以放置悠遊卡、門禁卡，相當方便！包含奶茶色外共有10個色選，一不小心就選擇障礙挑不出來～

▲YSL CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革小型信封錢包，NT$11,900。（圖／YSL）



Gucci Horsebit 1955 card case wallet

淺色控必備！這款卡片包錢包為「Gucci Love Parade」的Gucci Horsebit 1955配飾系列，採用白色和米色GG Supremex老花帆布製成，中央是以與內裡及包邊相襯的皮革，搭配上經典的金屬馬蹄扣，根本是專為奶茶人設計的錢包！內附五個卡槽，還有立體的零錢袋及鈔票袋，是實用度與設計性兼具的時髦款式！

▲Gucci Horsebit 1955 card case wallet，約NT$16,088。（圖／Gucci）

Loewe Anagram 石紋粒面小牛皮三折錢包

想要投資一款耐用的皮夾，就必收專業皮匠起家的Loewe，除了講究皮革工藝外，對於選色也相當講究！這款皮夾在奶茶色中融入了蜜瓜橘色，調配出的色系溫暖又特別，保證拿出手後超吸睛～配有六個卡槽和更大的角撐板可存放紙幣和鈔票，還有一個硬幣隔層，耐裝、實用又這麼好看，真的是沒有理由不收！

▲Loewe Anagram 石紋粒面小牛皮三折錢包，NT$20,000。（圖／Loewe）

Celine 雙色珠地小牛皮搭帶銀包

Celine對於色彩的選擇無可挑剔！以溫潤的奶茶色搭配上焦糖色皮帶暗扣，整體給人氣質、溫暖的印象，相當百搭。這款錢包採用的是粒面小牛皮格，手感細膩又防刮耐用，即便隨手丟進包包裡也不太容易刮花！此外，雖然看似輕薄，不過採用的是三折式皮夾，擁有多個卡槽、鈔票夾層外，還附有拉鍊零錢袋，日常使用相當足夠！

▲Celine 雙色珠地小牛皮搭帶銀包，NT$19,500。（圖／Celine）

Louis Vuitton IRIS 小型錢包

Monogram打孔通花超吸睛！這款小巧錢包以路易威登柔軟的Mahina皮革製成，搭配上中性色調，一年四季都可以成為日常時髦配件，精巧的外型還可輕易收納入任何手袋。這款皮夾使用的是對開式設計，打開圓弧翻蓋即露出實用的內部間隔，包括信用卡夾層及拉鏈零錢格，可以說是麻雀雖小五臟俱全的皮夾款式。

▲Louis Vuitton IRIS 小型錢包，NT$33,100。（圖／Louis Vuitton）

Fendi 摺疊皮夾米色皮革小巧皮夾

Fendi小巧摺疊皮夾使用米色cruise皮革製作，搭配上金色金屬logo，彰顯出品牌辨識度，外型素雅大方，整體給人低調又不失質感的氛圍，若是想要挑選一款不退流行的款式這款絕佳選擇！輕薄小巧的外型，內部卻設有貼袋、按扣開合的零錢格及4個信用卡夾層，對於喜愛小包的女孩來說相當實用～

▲Fendi 摺疊皮夾米色皮革小巧皮夾，NT$14,500。（圖／Fendi）



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