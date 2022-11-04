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台北電器展　LG洗碗機折5千元　雙全空清機送2千元濾網

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▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

▲台北電器展品牌促銷，LG洗碗機推舊換新折5,000元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

台北電器展從11／4起至11／7於世貿一館登場，適逢台幣貶值、原物料高漲等議題，專業人士預估家電後續可能再漲價3%，近期因百貨周年慶促銷，正好是家電入手時機，LG除在會場首度公開旗下在台銷售最大97吋OLED電視之外，再推出相關優惠活動，包括買洗碗機舊換新現折5,000元、買家電送贈品等，台灣家電品牌雙全也祭出PHILIPS暖風機全台最低價、買家電買送對應贈品。

近期因俄烏戰爭導致原物料價格波動，加上升息、台幣貶值因素，台北電器展本周於世貿一館開跑，集結百家品牌、近400個攤位，於雙11來臨前提前特賣，打出超越百貨、電商優惠。為吸引民眾提早出手，電器公會全國聯合會理事長廖全平表示，匯率讓廠商面臨進貨成本提高，如台幣跌破33元，預估電器之後將至少調漲3%以上，而近期大陸禁售天然氣，使歐洲冬天開始買電暖器，台灣可能面臨暖冬家電缺貨問題。建議民眾若要購買家電可提早規劃。

▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

LG攤位首度亮相旗下97吋OLED evo 4K電視，零間隙設計完美貼合壁面，營造如畫作般的視覺效果，售價888,888元，另全球首款可調式曲面 OLED 電視「LG OLED Flex」也在場亮相，按下遙控器上的曲率按鈕，即可調整20種不同的曲度，售價109,000元。

▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

另外LG也推出現場家電優惠，購買指定電視加購Eclair SoundBar，原價22,900元，加購價19,900元；InstaView敲敲看門中門Objet Collection，則提供免費更換門片服務；購買四方洗蒸氣洗碗機憑舊機換新機、或是再加購任何一款大家電，可直接現折5,000元。

▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

台灣家電代理商雙全也於家電展中推出促銷方案，針對即將變寒冷的季節祭出暖冬家電促銷，主打PHILIPS多功能暖風機AHR3124FM，售價4,390元，特價3,490元；PHILIPS塔式暖風機AHR2142FD原價3,690元，特價2,790元。

具收納式衣架設計的PHILIPS油燈葉片式取暖機AHR3144YS，售價6,990元，買就送市價 2,790元的同品牌DC台式循環扇ACR3124CF，或可選擇現折1,000元優惠。

▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

此外，針對雙全自家家電品牌DIKE，也推出贈品優惠，包括紫外線抗菌空氣清淨機BLDS2102，展場售價5,990元，送市價2,190元一年份HEPA等級複合式濾網；3L濾淨瞬熱式飲水機HCE100，展場特價3,990元，送市價599元濾心；304級不鏽鋼材質DIKE 10人份電鍋HKE304，展場售價2,990 元，送市價189元二座節電小壁插。

▲台北電器展品牌促銷。（圖／各業者提供）

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台北電器展

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