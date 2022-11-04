蜘蛛人倒掛在Pandora手環上　串飾兩面都有戲還藏金句

▲Pandora發表Marvel x Pandora《蜘蛛人》系列首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動漫文化影響力驚人，成為時尚品牌聯名首選，丹麥品牌Pandora近日推出7款Marvel x Pandora《蜘蛛人》系列925銀飾品，將飛簷走壁的蜘蛛人特色融入其中，焦點款式為心形蜘蛛人面罩飾釦手環，手環內側鐫刻經典對白「WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY」，串上倒掛造型蜘蛛人串飾，逗趣極了。

▲Marvel x Pandora《蜘蛛人》系列面罩飾釦手環3,680元，倒掛蜘蛛人吊飾 （順時針起）2,880元，面罩串飾2,080元，鬧市穿梭串飾2,080元，自拍相機串飾2,480元。

Marvel x Pandora《蜘蛛人》系列串飾除了身穿招牌網紋紅裝的倒掛蜘蛛人，還有正面發射蜘蛛絲、背面顯露遊歷大都會風景的鬧市穿梭蜘蛛人串飾，另有面罩造型、密鑲蜘蛛人以及自拍相機造型設計，以及項鍊吊墜與耳環，每一款正反面均各有特色、做工細膩。

▲Marvel x Pandora《蜘蛛人》系列面罩密鑲針式耳環（左）2,880元，密鑲吊墜 3,280元。

不僅漫威系列深受粉絲喜愛，日本動漫也有一群忠實鐵粉，德國精品萬寶龍（Montblanc）與日本經典動漫《NARUTO火影忍者》聯手，讓施展絕技的主角漩渦鳴人躍上聯名系列配件、書寫工具與智能腕錶等，不到萬元便能收藏皮革製並裝飾主角圖案的鑰匙扣、iPhone 14 Pro保護套或AirPods收納盒等，貼近年輕世代的企圖心不言可喻。

▲萬寶龍x火影忍者聯名系列單肩包27,800元，鑰匙扣8,200元。（圖／萬寶龍提供）

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