米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自saminmi IG、moonlit_airi IG、a.iri_nail IG、nailsalon_r_aki IG

指甲彩繪早就是很多愛美女性的必備配件，幾乎是每1到3個月就必須換一次顏色或是款式，已經做到不知道還有什麼樣子可以挑選的人，看這篇就對了！以下就盤點3款最近日本相當流行的指彩風格，有華麗絕美的巴洛克款、也有可愛活潑的聖誕風格，當然要立刻預約起來。

＃巴洛克雕花

充滿歐洲風情的巴洛克雕花，是喜歡華麗浮誇女孩的最佳解答，以粉色、米杏色或是奶油色為基底，搭配立體凸起的水滴花瓣設計，整個指甲就像是藝術品一樣，美到讓人驚艷，而且不需要全做滿，單獨2、3指加上其他素色指彩就很好看，仙氣十足卻又不會過份精緻。

＃聖誕節氛圍

過去的聖誕節指彩可能都是運用彩膠畫出各種不同的圖案，但今年風格可以很不一樣，利用金色的彩膠把2D變3D，打造出立體的聖誕樹、雪松花圈、鈴鐺等元素，搭配珍珠、碎鑽或是水晶等閃亮的小飾品，看起來不僅很有節慶歡愉的氣氛，也相當活潑可愛。

＃毛呢針織

毛呢針織這類型的風格，依舊是今年相當流行的大勢指彩，但是比起去年的款式，更加複雜、放大，比如毛呢交錯的顏色變多、整個布料感更細緻，或是針織毛線直接加粗、飽滿度更強，大致上比過去的同款還要有態度，讓美美指彩能被更多人看見，不再是害羞的事情。