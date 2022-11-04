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金高銀《小女子》半句不離錢　喪心病狂的震撼結局再創韓劇新標竿

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文／女子學

韓國tvN週末連續劇《小女子》，由《黑道律師文森佐》金熙元導演、《分手的決心》的鄭瑞景編劇攜手合作，打造獨樹一幟的懸疑驚悚劇。劇中，分別由《柔美的細胞小將》金高銀、《來魔女食堂吧》南志鉉、《殭屍校園》朴持厚演出關鍵的吳家三姊妹，並找來《魷魚遊戲》魏嘏雋、《衣袖紅鑲邊》姜勳演出關鍵男配角，再加上宋仲基、吳正世的精采客串，每一集都給觀眾帶來滿滿的驚喜。

《小女子》講述因生父嗜賭，而導致家徒四壁的吳家三姊妹，大姊仁珠與二姊仁京為了讓老么仁惠能在同學面前有面子，即便咬緊牙關，也想盡辦法拿出供其參加畢業旅行的旅費，卻不料當晚便遭三人的生母所竊；窮途末路的仁珠只能低頭向同事借錢，沒有想到全公司只有同是「邊緣組」的花英選擇慷慨相助。當仁珠與花英逐漸熟稔，龐大贓款的殺機與神秘組織的計畫，也正一點一點地將吳家姊妹拖入其中。

▲金高銀在《小女子》化身單純傻大姊。（圖／《小女子》劇照，下同）

金高銀化身單純傻大姊，超出預期發展的翻轉懸疑！

起初看到劇名《小女子》，相信不少觀眾會誤會該劇，誤以為它是部描述女性奮鬥的正能量劇集，事實上，該劇對於底層人民的掙扎、女性在職場備受不平待遇的刻畫，結合滿是權謀詭術、略帶一些神祕色彩的驚悚劇情，使得該劇繳出超出預期的優秀表現。三姊妹中，特別以金高銀飾演的吳仁珠表現最為出色，舉手投足與神情的搭配，便能將傻大姐的單純、直率給詮釋到位，也讓後期的反轉更為令人難以置信。

劇中，當花英將所有的一切交付予仁珠後，旋即便以自縊結束自己艱辛的一生，令仁珠始料未及的是，花英所交付的鉅款與秘密帳冊，都能夠作為使元靈集團一刀斃命的關鍵武器。由朴載相擔任理事長的元靈集團，自然不能放任七百億韓元的秘密資金收到別人口袋，由金錢所構築的殺機，襲向以為能夠躋身上流的吳家姊妹，等待她們的卻是撲朔迷離的腥風血雨。

「愛是透過金錢來表示的，沒有錢就要懂得妥協。」

收視表現的部分，《小女子》從九月初甫開播的6.3%，到完結篇的11.1%的成長，以及在Netflix稱霸台灣區第一數周的表現，無疑可說是秋冬以來的霸權作品。該劇除了劇情的峰迴路轉吸引人之外，其對社會底層奮鬥過程的描述，並非全如其他韓劇，以一個道德制高點的角度，用矯揉造作的作為去呈現底層小人物的良善，相反地該劇以角色個性的對比，去表現人的雙標、利己主義，儘管有的觀眾罵其「三觀盡毀」，卻有著相對真實的親切感。

「愛是透過金錢來表示的，沒有錢就要懂得妥協。」一針見血的台詞，半句不離錢的醒世金句在劇中可說是比比皆是。為了讓全家過上不需為錢所苦的日子，大姊仁珠選擇出賣自己的靈魂，想方設法去侵吞不屬於自己七百億非法資金；而正義感爆棚的二姊仁京，比起以不正手法發達致富，反而寧願過上苦日子，這樣的傲骨嶙峋與大姊呈現鮮明對比。比起空講道理的正義，編劇與導演選擇以姊妹三人的個性迴異，讓觀眾自己去思考對與錯。

《小女子》12集的規格，相較多數韓劇是顯得短小精煉，從情節安排、演員演技到劇中場景的美術設計，無一不是同期作品的上乘之作，全劇已於Netflix全劇上架，必然是本季最不該錯過的話題好劇。

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關鍵字：

女子學, 金高銀, 小女子

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