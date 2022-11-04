小賈斯汀「模特兒老婆」愛用百元護唇膏　全球熱賣10億支連豐臀金都是粉絲

記者李薇／台北報導 圖／圖／品牌提供、翻攝自haileybieber IG

秋冬季節雙唇跟肌膚都會感到特別乾燥，護唇膏幾乎是每個女生包包裡面必不可少的單品，以下就盤點多款近期推出的厲害單品，護唇膏已經用到空空的妳趕快去補貨，迅速讓雙唇恢復「戀愛狀態」，水嫩Juicy的飽滿感，哪個男生不想吻下去！

＃sisley 植物修護潤唇霜，9g、售價2200元

被喻為「粉紅小護士」的植物修護潤唇霜，粉紅色的罐裝設計不僅小巧精緻，裡面的潤唇霜更是大有學問，運用多重植物美容油凝粹作為基底，搭配溶心轉化科技，讓頂級細緻的乳霜成分可以滲透進雙唇裡面，更可以當作唇膜直接厚敷一夜，隔天起床就有軟Q彈嫩的唇瓣。

＃蘭芝 晚安唇膜潮流特别版，8g*3、售價999元

以南韓人氣偶像團體BTS作為靈感，蘭芝旗下每年熱銷200萬顆的晚安唇膜，推出以歌曲為概念的全新口味，以《Butter》為主題的「奶油」、《Permission to Dance》主題的「蜜桃冰茶」以及《Dynamite》主題的「甜蜜糖果」，讓人一抹就像是有歌曲在耳畔響起，充滿力量與個性。

＃曼秀雷敦 頂級濃潤柔霜潤唇膏，3.3g、售價199元

平價親民的曼秀雷敦可以說是很多小資女的美容好伴侶，這次秋冬再度推出兩款限定口味的潤唇膏，是美味可口的「黑糖奶茶」、跟鹹甜香氣的草莓奶蓋，不僅包裝看起來超好吃，連裡面的唇膏香味也非常誘人，水凝潤澤技術在塗抹於雙唇的瞬間，幻化為濃潤精華，保濕度超高。

＃Carmex小蜜媞 經典原味修護唇膏，售價118元

來自美國的小蜜媞已經擁有85年的歷史，在全球熱銷10億支，平均每秒賣出170支，不僅深受一般人喜愛，連歐美明星都是它的粉絲，像是小賈斯汀妻子海莉比伯（Hailey Bieber）、「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）、卡拉迪樂芬（Cara Delevingne）都很愛它，裡面擁有多重保濕因子、蜂蠟、可可脂等成分，可以幫助打造滋潤雙唇。