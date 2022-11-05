YG彩妝師教5招「冷門小技巧」　粉底色號買錯+1步就能用

▲彩妝師分享很多人都不知道的「冷門」化妝小技巧。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

粉底色號買錯只能擺著生灰？畫眼線容易手抖畫歪，整個重畫好麻煩？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民，分享了5個許多人都不知道的「冷門」化妝小技巧，這些隱藏版小妙招不僅實用，還能幫你省下不少錢，，連新手都能輕鬆學會！

＃粉底液買錯色號



色號買錯，別急著丟！顏色買太黃的話，可以用3：1比例的在粉底中混合紫色隔離飾底乳，就能提亮粉底顏色。若是買的粉底色號太白了，加一點液狀修容混合均勻，就能調暗粉底顏色。

＃氣墊粉餅取不出粉



氣墊粉餅用到後面，取不出粉時，先別急著替換粉蕊，將氣墊粉餅整個翻過來倒著放，又能取出粉用個好幾次了。

＃眉毛常常畫不好



可以直接用螺旋刷沾取眉粉，順著眉毛生長方向輕刷，眉尾往斜下方刷、眉中以水平方向往後刷、眉頭往上刷，就能簡單打造出有一根根毛流感的野生眉了。

＃眼線不小心畫歪畫殘



很多人畫眼線時容易手抖，一不小心眼線就歪了或是不流暢，可以用棉花棒沾取少量乳液擦掉錯誤局部，一擦就掉，不用反覆揉搓，同時還能為眼周肌膚保濕，接著再用透明蜜粉爲眼皮眼周定妝，重新畫眼線時就不怕花妝。

＃眼影盤變髒



眼影盤用一陣子後，常常會有眼影粉末四散的狀況，讓眼影盤變得髒兮兮的，想要清理又不知如何下手？可以用濕紙巾包住底部平整的罐子，直接在眼影盤上擦幾下就乾淨了，還不會弄髒眼影。

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