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星・變美／54歲伊能靜靠「油敷法」養出水嫩肌　公開5款愛用保養油

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▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

▲伊能靜分享秋冬使用油保養，能幫助讓肌膚更水嫩、保水。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年54歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。近日她就分享自己到秋冬皮膚會變得特別乾，所以很喜歡用油保養，她會先抹一層油再塗上護膚乳，能幫助肌膚更保水和鎖水。她也公開最近很愛用的5款保養美容油，從臉部到身體用，甚至幫助睡眠的精油全都有，肌膚容易乾燥的人快來參考一下。

▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃AA SKINCARE精油

這款AA SKINCARE瘦身油她用了很多罐了，她非常喜歡這款的味道，味道很舒服，聞起來很有SPA的療癒感，而且她表示這款對於改善大腿的橘皮組織很有幫助，只要堅持使用就有不錯的效果。

▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃米粒媽小棕瓶按摩油

這瓶有緊實效果，味道是帶有柑橘的香味，聞起來也很療癒，雖然黏度很高但吸收很快。在秋冬泡完澡後，她會用這瓶油搭配身體刷一起使用，會感覺一點一點變得緊實了。

▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃茱莉蔻玫瑰精油

這款玫瑰精油全身都能使用，它的味道是很天然的玫瑰味，而她也提到「玫瑰精油算是女性的天然荷爾蒙，能幫助女性調理自己的身體。」她平時會從鼠蹊部開始擦，包含肚子、臀部都會擦到，只要連續用3天，身上任何乾燥處都會改善，還變得很光澤、亮晶晶的。

▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃DARPHIN精油

秋冬有時候早上起床臉部會真的很乾燥，這時候就很適合做油敷。她分享自己用法，會先用熱水蒸臉，讓臉上毛孔打開後，再塗上精油慢慢按摩臉部，接著再塗乳液，這樣做完就會發現當天特別好上妝。因此，建議大家早上也可以試試油敷法，不要以為只有晚上才能用。

▲▼ 星變美伊能靜。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

＃INESSENCEC精油

這款睡眠精油是薰衣草的味道，能帶來滿滿的放鬆感。她通常會先倒一點在手上，再拍在枕頭上，利用香氣幫助睡眠。

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關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 保養, 護膚, 油敷法, 油保養, 美容油, 精華油, 瘦身油, 精油, 瘦腿

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