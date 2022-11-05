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不怕句點王　4個訣竅讓你跟陌生人超好聊

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▲▼聊天,溝通,約會,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有時難免遇到跟陌生人開啟談話的時刻，要如何應對？（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

有時候在職場上，難免會遇到其實不熟，但又非要聊天不可的狀況，有許多人對於不明白各自背景，卻硬要開啟話題的狀態十分苦手，只要先知道不熟的聊天，由於雙方還在摸索地雷的階段，斷斷續續的談話狀況是很正常的，了解這點就會變得比較自在，然後再配合下列4個技巧，就算是碰到句點王也能自然交談。

▲▼討論,聊天,會議。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲先不要怕尷尬，雙方都會輕鬆許多。

不要想快速投其所好
很多人在談話時會想快速博得對方好感，但若越這樣想，氣氛就越戰戰兢兢，只要維持自然交談的態度，其實氣氛也就會變得更好，一開始不要分享太私密的事，除此之外有什麼話就自然說出來就好。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲想快速投其所好，有可能讓氣氛很有壓力。

用開放式問句聊天
話題的起頭最好用開放式問句，先觀察一下對方的情緒與神情，或是穿著等等，之後再從較不相關私人的問法切入，像是「平常下班的時候，有什麼休閒活動」、「這件上衣很好看，在哪裡買的」這樣的話題便會帶到他們自己本身熟悉的領域，對方也會較容易跟你對話。

▲聊天,交談,談話,示意圖。（圖／unsplash）

▲使用開放式問句，才能延續兩方交談的狀況。

聊聊食物跟旅行
若不想對方誤會你喜歡打探隱私，不妨從一些基本的話題下手，包括旅行、食物跟天氣，像是偏好什麼食物？有印象最深的餐廳嗎？最近一次旅行有去哪裡嗎？喜歡什麼樣的國家？

▲聊天,交談,談話,示意圖。（圖／unsplash）

▲聊一些自己熟悉的事，但又不觸及個人隱私。

分享自己的小事
有時對方也不一定很健談，在等著你拋出話題，那時可以說說自己的一些小事，如最近會突如其來大雨，昨天就被困在捷運裡之類的，或是近期吃了什麼不錯的餐廳等等。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率, 交際

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