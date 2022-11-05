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拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

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▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

▲不僅在職場，其實在人生中懂得如何拒絕很重要。（圖／WUNDERSTOCK、unsplash、pixabay）

編輯／借借

無論在工作中或是日常生活裡，我們都會遇到需要拒絕人的時候，但多數人對於「拒絕」都不知如何應對，許多人因為個性、教養的關係，對於直言拒絕的方式無法接受，然而「不好意思」就成為最普遍的使用方式，處理客戶溝通的專家建議，用另一句話來取代不好意思拒絕對方，不但相當合禮儀，對方甚至還會對你增加好感。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

其實這句取代的話我們也常常使用，就是「謝謝」。

根據德國心理學家Hermann Ebbinghaus提出的「遺忘曲線」論點，表示人類的記憶力，會在20分鐘後遺忘42％的內容，在1小時候就忘掉56％的內容，過了一天之後，對其記憶的部分只剩36％，因為大腦要處理龐大資訊量的關係，所以一件事情發生後，很可能被記憶的事情就是當時情緒最受撩動的部分。

當你拒絕對方，對方的記憶點很可能就在「我被拒絕了」那一刻上，所以說謝謝的用意，就在於用「我被感謝了」取代被拒絕的重點，所以對方的好感度會增加。

▲▼商務，開會，會議，商務人士，商務會議，拜訪，聊天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外如果情況可以，謝謝的話術可以用到3次是最好，2次在當下表示感謝，事後可以傳訊息或是之後提及時再說一次。假如有同事邀請你出席一場社交聚會，而你準備婉拒出席，第一句要表達的就是「謝謝你邀請我，但我那天已經跟家人有約了，你能想到我我受寵若驚，謝謝。」

這樣一來不但清楚表達感謝，還清楚的交代了不能去的理由，同事對於這樣的婉拒，反而會有「下次再約約看」的正面回應，之後若在茶水間碰到，還能視情況再聊一下「那一天好玩嗎？我跟太太說了這件事，她還開玩笑說居然有人想跟你做朋友呢，感謝你耶。」

▲▼尾牙,聚會,公司聚會,寒暄,社交,聊天。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

專家提醒這樣的溝通方式，不但能用在職場上，對於親密的家人朋友也很適用，因為無論兩人多親密，「表達感謝」其實也是很重要的。所以若想婉拒或拒絕對方，首先表達感謝，且清楚的說明不能去、不能幫忙的原因，應該是許多情況下都適用的拒絕方式。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率, 拒絕, 婉拒

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