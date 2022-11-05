fb ig video ETtoday search mobile

5種食物少吃讓你睡得更好　膚況更穩定

>

▲▼ 平日睡眠不足，趁著假日睡到飽，就能恢復身體機能嗎？（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲想一覺到天亮，最好留心這5種食物。（圖／unsplash）

編輯／借借

無可否認睡眠這個過程，在人生中是非常重要的，睡覺是身體在修復自我的過程，如果無法睡好，對於皮膚外貌、精神狀態等都有影響，然而影響睡眠的因素也相當廣泛，若你長期被睡眠不足所困擾，睡眠專家們建議最好戒除下列5種食物，不妨給自己機會試一試。

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲有時因為加班導致晚餐晚食，此時反而要注意睡前食物的選擇。（圖／pakutaso）

咖啡因
戒除咖啡對某些人來說或許是一件艱難的任務，但確實咖啡因會影響睡眠，它會阻擋體內讓我們睡著的化學物質，可能長達6小時，影響你的睡眠時間，有專家建議實施「咖啡因宵禁」，試著在中午以前喝完今日的所有咖啡，且1天不超過2杯，此外不僅咖啡，許多茶內也有含咖啡因，有時甚至比咖啡還高，需要留心。

▲▼咖啡,熱咖啡,咖啡因。（圖／翻攝PEXELS）

▲最好在中午前就攝取完整天的咖啡因。（圖／unsplash）


很多人喜歡吃辣，尤其在冬天，但事實上辣椒素可能會影響睡眠，並且讓你體溫升高，其實會導致睡得不舒服，如果你有很嚴重的睡眠問題，應該戒除辣的食物。

▲▼辣椒,醬料,重口味,重鹹,用餐,雞翅,加辣。（圖／翻攝自pixabay）

▲辣會升高體溫。（圖／pixabay）

糖分
在睡前來份誘人的甜點感覺很不錯，但你有注意到一些能量飲料往往都非常甜嗎？因為糖正是開啟大腦精神的開關，一旦在睡前攝入糖分，大腦只會越來越興奮，然後活力滿載，延後你的睡覺時間，若真的很容易在睡前肚子餓，請以低糖的香蕉或無糖穀片飽肚。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲甜食會讓大腦興奮。（圖／pixabay）

紅肉
基本上紅肉比其他肉類要更難消化，若吃完晚餐在4小時之內就要上床睡覺，建議不要用紅肉填飽你的胃，因為這會導致消化系統還在運作，影響你的寶貴睡眠。若你工作相當忙碌，晚餐已經等於宵夜時間，建議以青菜為主的輕食，會是比較好的選擇。

▲▼冷凍肉,冷藏肉,肉品,牛排,肉排。（圖／翻攝自pixabay）

▲紅肉的消化比其他肉品更慢。（圖／pixabay）

酒精
酒清的一個特色是會讓你放鬆，這確實是在睡前容易選擇飲用的好藉口，但它其實會讓你的深層睡眠其受到干擾，導致你無法真正熟睡，醒來之後，你會跟未上床前一樣疲憊，只是心理覺得你「好像睡了一場覺」，若真的想喝酒，請利用睡前2小時「飲用完畢」。

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲建議在睡前2小時就不要再喝酒了。（圖／pixabay）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

睡眠, 失眠, 健康, 居家, 睡覺, 疲倦, 增進睡眠, 睡眠品質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個超多人都犯過

「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個超多人都犯過

星巴克冬季「冰川玻璃杯」霧灰質感破表！　還有漸變夕陽杯套超欠收

星巴克冬季「冰川玻璃杯」霧灰質感破表！　還有漸變夕陽杯套超欠收

斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1 張鈞甯全白緊身裙造型美到上熱搜！　洩「黃金腰臀比」好身材不藏了 許瑋甯俐落褲裝撞衫迪麗熱巴　網罕見不論輸贏狂讚：女神都美 5款「大容量精品包」推薦！LV Capucines值得投資、雙T印花超優雅 許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了 水果「吃對時間」很重要！營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉 喝酒暖身超NG！營養師推4種「保暖飲品」：熱可可真的有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面