郭雪芙自創「保養SOP」維持美肌　大推「蘋果雞湯」好喝不怕胖

▲郭雪芙出席活動分享自己自創的保養SOP。

記者張毓容／綜合報導

在網上擁有超高人氣的理膚寶水B5修復霜推出全新重磅升級版，繼10月底於台北舉辦肌膚健檢活動後，也前進高雄打造「全方位高階肌膚健檢」快閃店，開幕日當天更邀來品牌大使郭雪芙，分享她在忙碌的工作行程中維持美肌好狀態的保養小秘訣，她更透露自己最近愛喝的「蘋果雞湯」作法，不僅很適合天冷時喝，又能幫助維持體態、不水腫。

近來忙碌於拍電影戲劇和錄製實境節目的郭雪芙，當天以白色無袖洋裝展現清新甜美氣質，行程滿檔的她肌膚依舊細緻透亮讓人好羨慕。但她就透露，其實換季時她的肌膚容易有乾癢、泛紅等狀況，尤其是最近日夜交替長時間拍攝，更容易出現問題，也因此她每天都會隨身攜帶她很愛用的「萬用霜」B5+全面修復霜，她更分享自己自創的肌膚問題救援SOP。

當發現臉部或身體有些小瑕疵或暗沉不適，她就會立刻用「輕點」的方式點上B5萬用霜來舒緩；如果肌膚較長時間敏感不穩定，她就會在睡前用B5萬用霜「厚敷」，幫助肌膚快速舒緩不適、回到健康狀態。

她最近與華燈原班人馬一起拍攝實境節目《光露營就很忙了》，與「光酒店」小姐們一起野外求生，從升火、搭棚等大小事全都要自己來。在這忙碌的露營生活下，她透露除了「萬用霜」不離身，其他美妝小物可以不帶，但必備潤色防曬乳，保護肌的膚同時又有修飾效果。「我們去露營的時候，化妝前一定都會塗防曬隔離，所以一定會帶著有潤色效果的防曬。」

曾透露自己很容易水腫的她，最近曬出的美照都可以看到體態維持得很好，她就分享自己煮飯、飲食上都盡量少加鹽，避免攝取太多鈉，但有些食物如果不加鹽不好提味，她也建議可以放少量的玫瑰鹽或是加一點魚露，少少的一湯匙就可以了。

她更分享自己最近剛學的「蘋果雞湯」，很適合天氣冷的時候喝，還不用怕會水腫。做法很簡單，只要準備薑片、雞腿肉和蘋果切片，全部放進鍋中裡煮，大概煮一小時就完成，而且因為蘋果煮一煮就很鮮甜，不用另外加鹽巴就很好喝，喝碗湯加上雞肉也很有飽足感。