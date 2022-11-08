越南峴港5日遊單人2萬元有找！入住五星級酒店、朝聖粉紅教堂

文／C編

國門大開，許多人都已經迫不及待想出國玩耍，但又不想花大錢當冤大頭，「Her森森」推出「精采中越峴港5日遊單人券」，原價25900元、特價19800元，兩萬有找就可以搭乘越竹航空、入住五星級黃金灣酒店，並參觀知名景點，當然是立刻手刀搶。

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▲精采中越峴港5日遊單人券，原價25900元、特價19800元，點我購買。



中越峴港5日遊的行程豐富，住宿更是無可挑惕，五星級黃金灣酒店，去過的人都對這家旅館讚不絕口，服務好、空間大又舒適不說，高樓層還有無邊際泳池，可以遠眺山水美景，連衛浴設備都是金碧輝煌，豪氣感十足。

5日行程當然有眾多名勝必去，最近受到很多年輕人歡迎的當紅景點，絕對是「粉紅大教堂」，超級夢幻的少女系打卡地，只要查找越南IG，一定會被這個繽紛美景洗版，傳統哥德式建築設計，搭配上美得不真實的粉紅色調，就像是童話世界會出現的城堡，很值得去朝聖一波。

另外，世界第一登山纜車、「巨人佛手」黃金橋天空步道、迦南島碗公船釣螃蟹、會安古鎮、美溪海灘、越共咖啡廳Cong Caphe等等，都是安排在套裝行程中，整體來說算是豐富多元，經典熱門的地方都有去到，絕對不虛此行。

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「Her森森」推出「精采中越峴港5日遊單人券」，原價25900元、特價19800元，搭乘越竹航空，從桃園國際機場直達峴港，包含機上餐點以及20公斤的行李托運，安全舒適的飛行環境，只要3小時就可以抵達，能滿足想立刻飛出國旅行的心。