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不怕衛生紙漲價！3招聰明用法　日常就能輕鬆省錢

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文／C編

若是沒有衛生紙，很難生活吧？但是受到原物料上漲、物價飛升等等因素，衛生紙價格也扛不住成本壓力，不斷往上更動，不可能不買、不用，只能接受荷包變瘦的現實嗎？其實可以透過以下3個小方法，不浪費資源與金錢。

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▲舒潔,衛生紙,抽取式衛生紙,Her森森,。（圖／Her森森）

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1.用對適合的衛生紙更划算

許多人家裡通常都只有一種衛生紙，比如抽取式一次買整串，廁所、書桌、餐桌、房間通通都是用同一種，但其實仔細換算下來，抽取式衛生紙平均每一張的價格都比其他款式（平版式、捲筒式等）還要貴，建議可以透過不同的習慣，挑選適合的單品，比如：餐桌上大多是擦嘴才會抽來用，那就可以改買小包裝的衛生紙；上廁所選用捲筒或是平版式衛生紙，如此「因應不同用途使用」可以省下不少錢。

2.折疊過後充分使用

像是吃完飯很多人都會拿衛生紙擦嘴，擦一次就搓成一坨丟到旁邊，但其實這種只用過一次就丟的習慣很浪費，建議可以擦嘴之後，把衛生紙折疊起來，下次擦嘴或是擦桌子再拿乾淨的那面使用，或是像打掃衛生的時候，多用抹布取代衛生紙，重複清潔使用省錢又愛地球。

3.大容量買更划算

大部分人的使用習慣都是衛生紙沒了，就去大賣場買一串回家補，但其實可以多方比價，像是網購平台常常就會祭出很多優惠折扣，一次買一箱或是多包補充，量大，價格就可以更低廉，跟同事一起團購也是不錯的選擇，大家共同省錢，何樂不為？

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「Her森森」推出「舒潔特級淨韌抽取衛生紙100抽*8包*8串」，原價979元、特價829元，以獨家淨韌纖維，紙纖柔軟技術，製作出柔軟紙質，肌膚觸感超完美，加上專利3D潔淨壓紋，深層淨膚更有感。

關鍵字：

舒潔, 衛生紙, 抽取式衛生紙, Her森森

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